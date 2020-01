genOway : chiffre d'affaires 2019 en retrait

Crédit photo © GenOway

(Boursier.com) — genOway a annoncé un chiffre d'affaires 2019 de 9,5 millions d'euros, en retrait de -12% par rapport à 2018. Comme anticipé lors de la publication des résultats semestriels, le second semestre a enregistré une activité plus dynamique, en hausse séquentielle de +38% par rapport au 1er semestre 2019, portée par l'accélération des ventes de modèles catalogue en immuno-oncologie. L'activité du second semestre 2019 est ainsi stable par rapport au second semestre 2018, à 5,5 ME.

" 2019 marque un tournant dans l'histoire de genOway avec une réallocation massive de nos ressources sur le développement de notre nouvelle offre de modèles catalogue en immuno-oncologie. Ce choix stratégique porte déjà ses fruits dès 2019 avec une croissance annuelle de +28% des ventes sur cette ligne d'activité. 2020 devrait s'inscrire dans une dynamique similaire ", précise le PDG Christian Grenier.

Alexandre Fraichard, Directeur général délégué de genOway, ajoute : " la baisse de notre activité de modèles sur mesure porte essentiellement sur le marché académique. Tout au long de l'année 2019, nous avons rationnalisé notre portefeuille client afin de servir prioritairement les grands comptes pharmaceutiques et les centres académiques d'excellence. Pour les années à venir, le chiffre d'affaires de cette activité devrait se stabiliser sur les niveaux de 2019. Conformément à notre nouveau plan stratégique, la croissance 2020 sera tirée à la fois par l'exploitation commerciale de notre licence exclusive CRISPR-Cas9 sur les modèles rongeurs, et surtout par le développement de nos ventes de Modèles catalogue en Europe et en Amérique du Nord, mais également en Asie grâce à notre nouvel accord de distribution conclu avec notre partenaire chinois Cyagen. "