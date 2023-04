genOway : bénéficiaire en 2022

(Boursier.com) — GenOway a vu son EBITDA progresser de +119% en 2022 en lien avec la croissance du chiffre d'affaires des modèles Catalogue. Dans un contexte fortement inflationniste, la société a réussi à compenser 100% de la hausse des prix de ses consommables grâce à l'amélioration significative de ses performances dans la production des modèles. Ainsi, la marge d'EBITDA ressort en forte hausse à 18,8% sur l'année, contre 10,4% en an plus tôt. Après avoir atteint 17,6% au 1 er semestre, elle s'est établie à près de 20% sur le seul deuxième semestre 2022. genOway avait réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 17,1 ME, en croissance exclusivement organique de +22% par rapport à 2021.

Le résultat d'exploitation est désormais positif à 1 ME, en hausse de +1,4 ME par rapport à 2021, un niveau conforme aux objectifs du plan stratégique initié 3 ans auparavant. Les dotations aux amortissements sont en hausse de +0,4 ME à 2,3 ME, en lien avec la politique d'investissement pour le développement d'une dizaine de nouveaux modèles Catalogue chaque année, dont l'amortissement est étalé sur 5 ans. Cette hausse devrait ainsi se prolonger jusqu'en fin d'année 2023, date à partir de laquelle les premiers modèles commercialisés en 2019 seront complètement amortis.

Le résultat net est bénéficiaire , pour s'établir à 0,8 ME en 2022 contre -0,3 ME en 2021. La trésorerie disponible de fin d'exercice ressortait à 4,9 ME, incluant le remboursement de 1,8 ME d'emprunts financiers au cours de l'année.

" Cette performance s'accompagne d'un désendettement financier rapide avec un endettement net attendu proche de zéro à fin 2024. Tous les voyants sont désormais au vert pour nous permettre d'allouer davantage de ressources à notre croissance et à nos programmes de R&D et nourrir ainsi les prochaines étapes du développement de genOway ", explique Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway.

genOway attend un exercice 2023 dans une dynamique de croissance soutenue, similaire à 2022, toujours tirée par le développement de l'offre Catalogue, avec des modèles plus complexes et à plus haute valeur ajoutée. La multiplication des études utilisant les modèles immunodéficients BRGSF-HIS de genOway devrait également permettre d'asseoir la pertinence scientifique de ce modèle par rapport à ses concurrents et entraîner une forte accélération de ses ventes qui contribuera pleinement à l'atteinte de l'objectif de 30 ME de chiffre d'affaires fixé à l'initiation du plan stratégique.

Dans un contexte inflationniste persistant, le prolongement des plans d'amélioration de la performance de production des modèles ainsi qu'une maîtrise optimisée de la structure de coûts devraient permettre de maintenir la profitabilité à un niveau élevé, du même ordre de grandeur que celle observée sur 2022. La société dévoilera au cours du deuxième semestre 2023 un nouveau plan stratégique à 5 ans.