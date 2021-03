genOway : ambitions confirmées

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2020, genOway a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 11 millions d'euros, en croissance de +16% par rapport à 2019. Cette progression est portée par l'accélération des ventes des modèles Catalogue et l'élargissement progressif de la gamme. De son côté, l'activité de modèles à façon reste globalement stable conformément au plan stratégique.

La progression de +77% de l'Ebitda est directement liée à l'accélération de la croissance des modèles Catalogue, dont le modèle économique est structurellement plus rentable. La marge d'Ebitda sur chiffre d'affaires ressort ainsi à 8,6% sur l'ensemble de l'exercice (5,7% en 2019). Cette amélioration se traduit par une réduction de la perte d'exploitation (-575 kE), conformément au plan stratégique.

Le résultat net s'établit à -687 kE en 2020 (-1,03 ME en 2019).

Structure financière

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres de genOway s'établissaient à 8,8 ME (6,8 ME un an plus tôt). Cette variation inclut l'augmentation de capital de 1,7 ME réalisée en janvier 2020.

L'endettement financier net est en augmentation à 8,1 ME en lien avec l'obtention d'un prêt PGE de 5,1 ME au cours de l'exercice 2020 pour assurer les besoins en financement liés à la poursuite du développement de la nouvelle gamme de modèles catalogue en immuno-oncologie dont les dépenses capitalisées ont représenté 1,8 ME sur l'exercice.

genOway a également investi au second semestre 2020 dans la construction d'une nouvelle plateforme de production de modèles immunodéficients BRGSF-HIS pour 2,4 ME. Parallèlement, genOway a procédé à des remboursements de dettes financières à hauteur de 0,4 ME.

La trésorerie disponible s'élevait à 2,7 ME à fin 2020 (1,1 ME fin 2019).

En décembre 2020, genOway a annoncé l'obtention d'une subvention de 2,3 ME de l'Union Européenne et de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour développer son catalogue de modèles humanisés ICP (immune checkpoint). Cette subvention devrait être versée en 2021 et 2022 et viendra réduire l'endettement financier.

Perspectives

L'exercice 2020 est une vraie réussite pour genOway avec des résultats parfaitement en ligne avec notre plan stratégique. La forte croissance de notre activité catalogue se confirme et s'amplifie avec une progression de 32% en 2020 après 24% l'année précédente. L'objectif est de continuer à faire croître fortement nos ventes sur les exercices à venir avec une première étape symbolique en 2021 où le chiffre d'affaires annuel de nos produits catalogues devrait dépasser celui de l'activité historique de services alors même que ce business était encore inexistant il y a trois ans chez genOway , commente Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway, qui poursuit : Cette bonne dynamique devrait s'amplifier au cours des prochains semestres avec, comme prévu, les lancements réguliers de nouveaux modèles catalogue mais également avec l'arrivée sur le marché d'un nouveau catalogue de modèles cellulaires, toujours en immuno-oncologie, dont le potentiel à terme est au moins équivalent à celui des modèles animaux .

L'exercice 2021 devrait s'inscrire dans la dynamique de croissance de 2020, tiré par la mise sur le marché d'une dizaine de nouveaux modèles catalogues animaux mais également par l'arrivée d'une première offre de modèles cellulaires. Ce déploiement de la stratégie dans le domaine des modèles cellulaires se justifie par la taille de ce marché, dix fois supérieur à celui des modèles animaux, pour lequel les technologies et les actifs de genOway sont tout aussi pertinents.

La montée en puissance progressive de la nouvelle plateforme de production de modèles immunodéficients BRGSF-HIS, opérationnelle depuis début 2021, devrait également contribuer fortement à cette croissance.

genOway confirme ses ambitions d'une croissance annuelle moyenne de ses ventes supérieure à 20% sur la période 2021-2024 pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 30 ME. La profitabilité devrait croître fortement à partir du second semestre 2022, date à laquelle la structure de coût devrait être stabilisée et permettre de bénéficier au maximum de l'augmentation des volumes pour atteindre une marge d'Ebitda de plus de 25% à horizon 2024.