genOway : accélération de la croissance semestrielle à +30%

(Boursier.com) — genOway , société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, annonce ses ventes du 1er semestre 2021.

Conformément à son plan stratégique, genOway confirme l'accélération de sa croissance en lien avec :

-l'enrichissement de son offre de modèles catalogue ;

-le développement de partenariats avec des CRO (Contract Research Organization - société de services de recherche) et des acteurs pharmaceutiques majeurs dans le domaine de l'immunooncologie ;

-l'intérêt croissant des sociétés de biotechnologie pour ce type de modèles.

La société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,18 ME au 1er semestre 2021, contre 4,75 ME au 1er semestre 2020, soit une croissance exclusivement organique de +30%, dans la fourchette haute du rythme annuel moyen de plus de 20% visé sur la période 2021-2024 dans le cadre du plan stratégique.

Cette accélération de la croissance du chiffre d'affaires se traduit par une forte dynamique sur le segment des modèles Catalogue, qui progresse de +62% par rapport au 1er semestre 2020.

En parallèle, après le recentrage stratégique opéré en 2019 pour cibler principalement les sociétés pharmaceutiques, les signatures de nouveaux contrats pour des modèles Sur mesure sont également reparties à la hausse, et ont permis de générer une croissance de +26% du chiffre d'affaires de cette ligne d'activité au 1er semestre 2021.