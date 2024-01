GenoWay : 50 ME de revenus visés en 2028

(Boursier.com) — Chez genOway, l'exercice 2023 a été marqué par une dynamique de croissance soutenue des ventes et exclusivement organique de +18%, dans le prolongement des années précédentes.

Cette progression soutenue permet à genOway d'atteindre l'objectif fixé d'un chiffre d'affaires supérieur à 20 ME, soit 20,1 ME vs. 17 ME.

Un nouveau plan à 5 ans vise une croissance organique moyenne de l'ordre de +20% par an sur toute la durée du plan pour atteindre, a minima, 50 ME de ventes à horizon 2028.

Ce plan s'appuiera sur trois principaux axes de développement.

L'extension de la gamme des modèles Catalogue développés par genOway et l'élargissement de leur utilisation aux principaux axes thérapeutiques en exploitant leur composante inflammatoire. À l'utilisation actuelle des modèles genOway en immuno-oncologie s'ajouteront les maladies neurodégénératives et métaboliques, en ciblant le processus inflammatoire qui va constituer l'axe majeur d'investissement de l'industrie pharmaceutique dans les prochaines années.

L'utilisation des modèles Catalogue genOway à toutes les phases d'études précliniques pour couvrir la totalité de la chaîne de valeur. Au-delà des études d'efficacité sur les candidats médicaments pour lesquels ils sont utilisés à l'heure actuelle, les modèles genOway adresseront les études de pharmacocinétiques et de toxicité non réglementaire.

Le développement d'une offre complète de modèles cellulaires, qui représente actuellement l'outil préclinique le plus utilisé sur le marché mais qui pâtit encore d'un manque de fiabilité. La construction d'une offre avec des modèles cellulaires plus prédictifs permettrait ainsi de multiplier par x5 le marché de genOway.

La mise en oeuvre de ce plan stratégique vise à permettre à genOway d'atteindre, d'ici 2028, un chiffre d'affaires minimum de 50 ME avec une marge d'EBITDA supérieure à 15% sur toutes les années du plan stratégique, tout en intégrant les investissements nécessaires à la réalisation des différents axes de développement.