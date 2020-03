GenOway : 30 ME de ventes prévues en 2024

(Boursier.com) — À l'issue de l'exercice 2019, genOway a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,5 ME au titre de l'exercice 2019, en retrait de -12% par rapport à 2018.

En perte au 1er semestre, l'EBITDA s'élève à 0,9 ME au 2nd semestre 2019, en progression de +18% par rapport au 2nd semestre 2018. La marge d'EBITDA du 2nd semestre s'établit à 16,5%, contre 13,8% au 2nd semestre 2018. Sur l'ensemble de l'exercice elle ressort à 5,7%.

Le résultat d'exploitation est positif au 2nd semestre, à 0,3 ME, contre une perte de -0,9 ME au 1er semestre.

Le résultat net s'établit à -1,0 ME en 2019, mais néanmoins à l'équilibre au 2nd semestre.

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres de genOway s'établissaient à 6,8 ME.

L'endettement financier brut s'élevait à 6 ME à fin 2019.

La trésorerie disponible était de 1,1 ME à fin 2019 en repli du fait des dépenses engagées pour le développement de modèles catalogue.

Postérieurement à la clôture de l'exercice, genOway a annoncé fin janvier 2020, une levée de fonds de 6,2 ME.

La société anticipe une forte accélération de la croissance de ses ventes au cours des cinq prochaines années, avec une progression annuelle moyenne visée entre 25% et 35% sur la période 2020-2024 conduisant à un triplement du chiffre d'affaires à 30 ME à cet horizon, et portant la marge d'EBITDA à plus de 25%.