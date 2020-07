GenOway : 20% de croissance au 1er semestre

(Boursier.com) — genOway a réalisé un chiffre d'affaires consolidé à 4,75 ME au 1er semestre 2020, en progression de +20% par rapport au 1er semestre 2019. Conformément au plan stratégique, les ventes de Modèles catalogues s'établissent en forte hausse au 1er semestre, à +34% après une croissance déjà solide de +28% au cours de l'exercice 2019. En parallèle, les signatures de nouveaux contrats pour des Modèles sur mesure sont également reparties à la hausse et ont permis de générer une croissance de +5% sur cette ligne d'activité au 1er semestre, qui devrait s'accélérer au cours du prochain semestre.

À la suite de la réalisation avec succès du plan de refinancement de la société en début d'année 2020, qui a permis une levée de fonds de plus de 6,2 ME sous forme d'augmentation de capital et de financements bancaires, la société reprend son organisation initiale avec la séparation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général de genOway. Ainsi, Alexandre Fraichard reprend le poste de Directeur général de genOway et Christian Grenier conserve la fonction de Président du Conseil d'administration, indique le groupe.