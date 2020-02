Genomic Vision : Winance s'en paye une bonne tranche

(Boursier.com) — Genomic Vision consolide de 2,8% à 0,499 euro ce mercredi dans un volume représentant 2% du tour de table. La société de biotechnologie, qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, a annoncé avoir initié hier l'émission de 2.777.778 actions nouvelles au prix unitaire de 0,36 euro, correspondant à une augmentation de capital de 1,0 ME, dans le cadre du contrat de financement mis en place avec la société Winance conformément à l'approbation de ses actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE) le 4 mars 2019. À la suite de cette opération, le capital social de Genomic Vision sera composé de 41.297.623 actions. Les actions nouvelles seront librement négociables et immédiatement assimilables aux actions ordinaires existantes, cotées sur Euronext Paris.

Les principales caractéristiques de ce financement structuré en 4 tranches d'ABSA (Actions à Bons de Souscription d'Actions), d'un montant total de 5 ME, sont décrites dans le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 mars 2019 sous le numéro 19-122 et composé d'une note d'opération et d'un Document de référence enregistré auprès de l'AMF sous le numéro R19-004.