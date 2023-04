Genomic Vision : Visibilité financière assurée pour les 12 prochains mois

(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, publie aujourd'hui ses résultats financiers annuels au 31 décembre 2022 .

Le total des revenus de l'activité au 31 décembre 2022 s'élève à 1.481 KE, en hausse de 5% par rapport au 31 décembre 2021.

Le résultat opérationnel et le résultat net au 31 décembre 2022 ressortent respectivement à -6,1 ME et -6,8 ME, en repli respectif de -25% et -36% par rapport au 31 décembre 2021.

Ce recul sur l'exercice s'explique par la mise en place progressive de la nouvelle stratégie de la société, portée par la nouvelle gouvernance et nécessitant des investissements pour préparer le futur de la société.

Au 31 décembre 2022, l'effectif s'établissait à 36 personnes comme lors de la clôture 2021.

Structure financière au 31 décembre 2022

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 0,76 ME au 31 décembre 2022, contre 0,5 ME au 30 septembre 2022. La consommation de trésorerie est liée à l'activité courante de la Société ainsi qu'à la mise en place progressive de son plan stratégique.

Compte tenu, d'une part des hypothèses révisées de croissance des ventes et des investissements en 'R&D', ventes, marketing, frais généraux, besoin en fonds de roulement associés, et d'autre part du contrat signé avec Winance, Genomic Vision dispose des ressources nécessaires pour poursuivre son développement au cours des 12 prochains mois.

La société disposait ainsi au 31 décembre 2022 d'un solde net de 26,88 ME (28 ME de valeur nominale) sur sa ligne de financement dont les principales caractéristiques sont la structuration en 15 tranches d'OCABSA d'un montant total maximum net de 28,8 ME. .

Les besoins d'investissements et de financement de la croissance sont basés sur les principaux axes stratégiques prioritaires suivants :

-accélération de la mise sur le marché de produits à haute valeur ajoutée, notamment pour les marchés de la Bioproduction et des thérapies géniques et cellulaires ;

-amélioration des performances et conception de nouveaux outils notamment en Bioinformatique pour enrichir l'offre commerciale ;

-renforcement des équipes, notamment Commerciales et Marketing avec le recrutement de nouveaux talents.

Gouvernance

La composition du Conseil de surveillance de la Société à date est la suivante :

-Madame Florence Allouche, présidente indépendante du Conseil de surveillance,

-Monsieur Eric Edery, vice-président indépendant du Conseil de surveillance, et

-Monsieur Mohammad Afshar, membre indépendant du Conseil de surveillance.

La composition du Directoire de la Société à date est la suivante :

-Monsieur, Aaron Bensimon, président du Directoire et VP Sciences et Technologies

-Monsieur Lionel Seltz, directeur administratif et financier et membre du Directoire,

-Madame Emilie Chataignier, membre du Directoire,

Ces évolutions au sein de la gouvernance de la Société ont eu lieu à la suite de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 11 juillet 2022 et de la réunion du Conseil de surveillance de la société qui s'est tenue le 21 juillet 2022.

L'Assemblée Générale des actionnaires a décidé la révocation de Madame Elisabeth Ourliac, Madame Tammou Abikhzer et Monsieur Stéphane Verdood de leur mandat respectif de membre du Conseil de surveillance de la Société, étant précisé que ces révocations ont ainsi mis fin aux fonctions de président et vice-président du Conseil de surveillance Madame Elisabeth Ourliac et Monsieur Stéphane Verdood. Par ailleurs, l'Assemblée Générale des actionnaires a décidé la révocation de Madame Dominique Remy-Renou de ses fonctions de membre du Directoire.

A la suite de ces décisions, les actionnaires de la Société ont voté lors de l'Assemblée Générale la nomination de Madame Florence Allouche et de Messieurs Mohammad Afshar et Eric Edery en qualité de membres du Conseil de surveillance de la Société pour une durée de six ans telle que prévue dans les statuts de la Société.

A la suite de la tenue de l'Assemblée Générale, le Conseil de surveillance de la Société ainsi recomposé s'est réuni le 21 juillet 2022 et a décidé à l'unanimité la nomination du nouveau directoire présenté ci-dessus.

Prochaines publications financière :

-Mise à disposition de l'URD 2022, prévu le jeudi 27 avril 2023

-Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022, prévu le jeudi 4 mai 2023 (après bourse).