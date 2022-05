Genomic Vision va lancer un financement de 30 ME avec Winance

(Boursier.com) — Pour le 1er trimestre 2022, le chiffre d'affaires de Genomic Vision s'élève à 284 kE. Il est en hausse de +72% par rapport au 1er trimestre 2021. Cette hausse s'explique principalement par un effet de base favorable avec un 2021 fortement impacté par la crise Covid-19, et par une reprise sur le 1er trimestre 2022 des activités ventes de produits et ventes de services à travers notamment un effort mené sur la prospection commerciale.

Dans le contexte de la crise sanitaire qui a lourdement impacté les activités et le chiffre d'affaires de Genomic Vision, la société a entrepris un focus R&D conséquent et spécifique à des programmes ciblés depuis 2021 afin de renforcer son offre commerciale.

Le total des revenus de l'activité du 1er trimestre, après prise en compte des autres revenus, est en hausse de 78% par rapport au 1er trimestre 2021. Les autres revenus, d'un montant de 104 kE, correspondent principalement au crédit d'impôt recherche, en hausse par rapport à l'année dernière.

Mise en place d'un nouveau financement avec Winance

Au 31 mars 2022, Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 1,3 millions d'euros (2,3 ME au 31 décembre 2021). Sur la base de son plan de développement envisagé, la société estime que sa trésorerie disponible lui permet de financer ses activités jusqu'à fin mai 2022 (hors exercice éventuel des BSA Winance et BSA Bracknor/Negma déjà en circulation), et que le besoin de trésorerie supplémentaire lui permettant de poursuivre ses activités en 2022 est estimé à 4 ME.

Afin de faire face à ses besoins en fonds de roulement, la société avait décidé de mettre en place une ligne de financement avec Winance par la signature, le 11 juin 2020, d'un contrat d'émission d'OCABSA qui a été utilisé à hauteur de 6 ME brut (5,7 ME net des frais) sur les 12 ME possibles. La société ne peut plus utiliser cette ligne de financement compte tenu de l'expiration du Prospectus lié à cette opération, qui, en tout état de cause, arrivait à échéance en juin 2022. Genomic Vision a décidé de mettre en place une nouvelle ligne de financement avec Winance à travers la conclusion d'un nouveau contrat signé le 11 avril 2022 et prévoyant la mise à disposition de la société d'un maximum de 15 tranches de 2 ME chacune, soit jusqu'à 30 ME.

Dans l'hypothèse où la société ne pourrait concrétiser l'opération, elle pourrait alors ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et ses passifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité. En conséquence cette situation génère une incertitude significative sur la continuité d'exploitation.