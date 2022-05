Genomic Vision : un besoin vital de fonds

(Boursier.com) — Genomic Vision a conclu un avenant au contrat signé avec Winance, le 11 avril, aux fins de mettre en place une nouvelle ligne de financement, sous réserve de l'approbation préalable des actionnaires de la société

Cet avenant modifie la formule de calcul du nombre d'actions susceptibles de résulter de l'exercice des bons de souscription d'actions (BSA) qui seront attachés aux obligations convertibles émises au bénéfice de Winance (OCABSA), sous réserve de l'approbation préalable de l'Assemblée générale des actionnaires du 23 mai.

En outre, Genomic Vision précise que les OCABSA qui doivent être émises au bénéfice de Winance, seront souscrites pour 96% de leur valeur nominale, soit un produit brut total maximum de 28,8 millions d'euros.

Absolue nécessité

Genomic Vision met aussi à jour son besoin en fonds de roulement pour les 12 prochains mois. En effet, la société ne dispose pas d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses besoins actuels pour les 12 prochains mois. Au 16 mai, la trésorerie et équivalents de trésorerie de la société s'établissaient à 927 kE. Actuellement et sur la base de son plan de développement envisagé, la société estime que sa trésorerie disponible lui permet de financer ses activités jusqu'à mi-juin 2022. Le besoin de trésorerie supplémentaire lui permettant de poursuivre ses activités au cours des 12 prochains mois s'élève à 7,3 ME.

Afin de faire face à ses besoins en fonds de roulement, la société a donc décidé de mettre en place une nouvelle ligne de financement avec l'Investisseur par la signature, le 11 avril, du Contrat d'Emission qui prévoit l'émission au bénéfice de Winance des OCABSA susvisées, en plusieurs tranches d'un montant de 1,92 ME l'une (le montant de chaque tranche pouvant être augmenté d'un commun accord des parties jusqu'à hauteur de 3,84 ME sur la base du cours de bourse de la société), représentant un emprunt obligataire d'un montant total maximum de 28,8 ME, sur une période de 60 mois.

Sous réserve que les conditions soient remplies (dont le fait que le cours de bourse ne soit pas inférieur à la valeur nominale, l'approbation de l'émission des OCABSA par l'AGE, l'absence de cas de défaut), le tirage des 4 premières tranches étendrait l'horizon de financement de la société jusque mi-2023 grâce à un financement représentant 7,58 ME (en cas de paiement de la commission d'engagement de Winance par remise d'OCA et après déduction de divers frais de conseils notamment juridiques estimés à 0,1 ME liés à la mise en place du financement).

Mobilisation générale en vue de l'AG !

Genomic Vision explique ne pas disposer d'autres alternatives pour couvrir son BFR, qui n'est plus couvert par la trésorerie dont elle dispose au-delà du mois de juin 2022. D'ailleurs, dans l'hypothèse où l'une et/ou l'autre de ces conditions suspensives ne trouveraient pas à se concrétiser dans les délais impartis, la société pourrait alors ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et ses passifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité. En conséquence cette situation génère une incertitude significative sur la continuité d'exploitation. Ainsi, si Genomic Vision ne parvenait pas à mettre en oeuvre la ligne de financement envisagée avec Winance, elle devrait chercher d'autres sources de financement du même type et, dans l'attente, réajuster ses coûts et, le cas échéant, stopper temporairement la mise en oeuvre de son plan de développement.

Si les conditions de réalisation du Contrat d'Emission permettent à la société de tirer les 4 premières tranches des OCABSA, elle pourra faire face à ses besoins de trésorerie pour les 12 prochains mois.

Genomic Vision invite tous ses actionnaires à assister à cette assemblée générale afin d'exprimer leur avis sur les résolutions qui seront présentées. A cet égard et compte tenu de la difficulté d'atteindre un quorum suffisant, la société a d'ailleurs sollicité et obtenu, le 29 avril, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre désignant un mandataire ad hoc qui représentera tous les actionnaires non présents et non représentés.

Le mandataire ad hoc exercera les droits de vote attachés aux actions des actionnaires défaillants à raison de deux tiers de votes positifs et d'un tiers de votes négatifs, afin de rendre " neutre " en termes de majorité qualifiée, la participation du mandataire ad hoc aux délibérations.