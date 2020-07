Genomic Vision : trésorerie de 2,3 ME au 30 juin

Genomic Vision : trésorerie de 2,3 ME au 30 juin









Crédit photo © Genomic Vision / Agnès Janin

(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, publie aujourd'hui ses revenus du premier semestre et sa trésorerie au 30 juin 2020.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 s'élève à 695 KE, en légère baisse, de 11%, par rapport au 1er semestre 2019. La société a réalisé la vente d'une plateforme au premier semestre, comme en 2019, et a vu les ventes de ses autres produits progresser. La baisse du chiffre d'affaires provient du non renouvellement de la licence accordée à Quest Diagnostics, qui avait généré 150 KE de revenus au premier semestre 2019.

Le total des revenus de l'activité du 1er semestre 2020, après prise en compte des autres revenus, est en baisse de 28% par rapport à la même période de 2019. Les autres revenus, d'un montant de 123 KE au 1er semestre 2020, correspondent au crédit d'impôt recherche : leur décroissance par rapport à 2019 est directement liée au plan de restructuration qui a entrainé une baisse des effectifs de 'R&D'. En 2019, ce poste incluait également une subvention d'un montant de 81 KE.

Structure financière au 30 juin 2020

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 2,3 ME au 30 juin 2020, contre 1,1 ME au 31 décembre 2019. Cette amélioration est liée au tirage de la 3ème et de la 4ème tranche, d'un montant global de 2,5 ME, et de l'exercice des BSA attachés à la 3ème tranche (pour un montant de 0,4 ME) du programme de financement en fonds propres (ABSA) mis en place avec Winance en mars 2019. Au cours du 1er semestre 2020, la consommation de trésorerie, hors flux de financement, ressort à 1,7 ME seulement (à comparer à 3,4 ME sur le 1er semestre 2019), grâce à une forte réduction des dépenses et à la maîtrise du besoin en fonds de roulement de la société.

Par ailleurs, le 15 juin dernier, la société a annoncé, sous réserve d'approbation par l'assemblée générale des actionnaires devant se tenir le 24 juillet prochain, la mise en place avec Winance d'une nouvelle ligne de financement en fonds propres (sous forme d'OCABSA) pour un montant maximum de 12 ME qui lui permettrait de sécuriser les besoins éventuels de financement liés à sa stratégie de développement, sur les 2 ou 3 prochaines années.

Impact Covid-19

Le ralentissement économique général lié au confinement a affecté les principaux clients et prospects de Genomic Vision. Il aura probablement un impact significatif sur le chiffre d'affaires des prochains mois, sans pour autant remettre en cause les perspectives financières évoquées ci-dessus, compte tenu de la bonne maîtrise de la consommation de trésorerie.

Prochaines publications financières

Assemblée générale des actionnaires : vendredi 24 juillet 2020 Résultats semestriels 2020 : mardi 29 septembre 2020.