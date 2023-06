Genomic Vision : tirage de la 3e tranche de 2 ME

(Boursier.com) — Genomic Vision a effectué l'émission de la 3e tranche d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant net de 1,92 million d'euros.

Le directoire de Genomic Vision a en effet décidé, le 23 juin d'émettre, au profit de Winance , 2.000.000 d'OCABSA d'une valeur nominale de 2 millions d'euros souscrites pour un montant total net de 1,92 ME, ainsi que 525.000 obligations convertibles en actions remises en paiement du troisième quart de la commission d'engagement de liInvestisseur. Le prix de souscription des OCABSA a été libéré en plusieurs fois dont la dernière partie le 23 juin.

Le produit brut de cette seconde tranche est de 2 ME et le produit net de 1,92 ME.

La société confirme par ailleurs son intention de poursuivre ses investissements afin de réaliser son plan stratégique et elle procédera prochainement au tirage d'une nouvelle tranche de financement par émission de 2.000.000 d'OCABSA qui seront souscrites par l'investisseur sous réserve de la réalisation des conditions prévues dans le programme de financement.