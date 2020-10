Genomic Vision signe un accord de distribution pour des tests de diagnostic rapide de la Covid-19 avec Toda Pharma

(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils de diagnostiques et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce la signature d'un contrat avec la société Toda Pharma pour la distribution de leur test rapides d'orientation diagnostique de la Covid-19 : Toda Coronadiag+ et Coronadiag Ag. Toda Pharma est une société pharmaceutique française spécialisée dans les tests de diagnostic rapide qui commercialise une large gamme de produits à destination des professionnels de santé.

A travers cet accord de distribution, Genomic Vision entend proposer une solution complète pour faciliter le diagnostic de la Covid-19, et ainsi fluidifer l'effort de dépistage au niveau des laboratoires actuellement très sollicités. Forte de ses 15 ans d'expertise dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in-vitro, Genomic Vision a sélectionné minutieusement ces tests produits par Toda Pharma pour leur performance et les informations qu'ils apportent :

-le test Coronadiag Ag permet la détection antigénique du coronavirus à partir d'échantillons rhinopharyngés ou oropharyngés, proposant ainsi une alternative au test PCR communément utilisé. Ce test a demontré être performant entre 1 et 7 jours après l'apparition de symptômes ou après la présomption de contamination.

- le test Coronadiag+ permet la détection des immunoglobulines IgG et IgM à partir du sang et il a demontré être performant entre 14 et 19 jours après une infection présumée. De plus, il a été validé par le Centre National de Référence (CNR), l'Institut Pasteur et le Ministère des Solidarités et de la Santé.

Ces deux tests en kit permettent d'augmenter la probabilité de détecter des individus infectés par le SARS-CoV-2. Leur utilisation ne nécessite aucune instrumentation spécifique additionelle et offre des résultats en 15 minutes, permettant ainsi d'augmenter considérablement le nombre de tests réalisés.

Genomic Vision choisit donc de distribuer une solution complète, fiable et rapide pour faciliter le dépistage de la Covid-19, et s'engage ainsi dans la lutte efficace contre cette pandémie.

Grâce à son réseau de partenaires hospitaliers et son expertise dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in-vitro , Genomic Vision dispose d'atouts considérables afin de répondre à la demande nationale et internationale, et ainsi de contribuer à la large distribution ces tests.

Aaron Bensimon, directeur général et fondateur de Genomic Vision, a déclaré : "En parallèle de notre coeur de métier, basé sur les nombreuses applications offertes par la technologie du peignage moléculaire, nous sommes très fiers d'apporter notre contribution à la gestion de la crise sanitaire actuelle. Grâce à notre solide réseau de partenaires hospitaliers, nous entendons accélérer la commercialisation des test rapides d'orientation diagnostiquede la Covid-19 produit par TodaPharma, un acteur français majeur du diagnostic."

Yossi Berros, PDG de Toda Pharma, a déclaré : "Toda Pharma a été l'un des premiers laboratoires européens à mettre au point, dès février 2020, un test sérologique rapide pour la détection des IgG-IgM du coronavirus. Grâce à notre nouveau test de diagnostic antigénique, nous souhaitons proposer un dépistage des patients sur le court et le long terme. Genomic Vision est le partenaire idéal afin de mettre à la disposition du plus grand nombre cette solution complète, et s'engage avec nous pour garantir une meilleure prévention de la santé de chacun".