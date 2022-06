Genomic Vision : seconde convocation d'Assemblée générale

(Boursier.com) — Genomic Vision informe ses actionnaires qu'au vu des demandes de cartes d'admission, des formulaires de vote par correspondance et des procurations reçues à par la société, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires initialement prévue le 28 juin ne pourra pas se tenir, faute de réunir le quorum requis pour délibérer valablement.

Le directoire a donc pris la décision de reporter l'Assemblée générale et de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer, sur seconde convocation, sur le même ordre du jour, le lundi 11 juillet 2022 à 14h au siège social de la société. L'avis de seconde convocation sera publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 29 juin 2022 et contiendra les modalités de participation et de vote à ladite assemblée.