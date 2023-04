Genomic Vision rejoint France BioLead

(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce son adhésion à France BioLead.

L'Association France BioLead a été lancée officiellement en décembre 2022 par l'Etat et 15 membres fondateurs, acteurs de l'ensemble des chaînes de valeur de la bioproduction. Sa mission est de structurer, piloter, accompagner, animer et faire rayonner la filière française de bioproduction et ses acteurs. Elle a pour mission de soutenir le développement des différentes chaînes de valeur technologique d'une bioproduction française souveraine et innovante sur tout le cycle de vie du biomédicament, d'assurer la disponibilité des biomédicaments pour les patients et de construire une industrie attractive et reconnue, notamment à l'international.

Ses trois objectifs majeurs à horizon 2030 sont de : doubler la part de biomédicaments produits sur le sol français, doubler le nombre d'emplois du secteur (passer de 10 000 à 20 000 emplois), permettre l'émergence d'au moins 1 nouvelle licorne et 5 nouvelles ETI de la biotech.

Aaron Bensimon, Président du Directoire de Genomic Vision, a commenté : "Dans le prolongement de sa nouvelle orientation stratégique dans le domaine de la bioproduction, Genomic Vision est fière de faire partie des premiers adhérents de France BioLead, association visant à accélérer le développement du secteur français de la bioproduction. Notre technologie de peignage moléculaire est un outil exclusif pour la caractérisation de cellules transformées à des fins de bioproduction et aussi de thérapies cellulaires et géniques. Nous allons travailler avec France BioLead, aux côtés des autres membres, (dont de nombreux acteurs internationaux), afin d'élever la filière française de la bioproduction au rang de leader mondial. Lionel Seltz, notre directeur administratif et financier, animera le groupe de travail sur le financement."

Dans le cadre de son adhésion, Genomic Vision aura accès au réseau d'experts et de leaders de l'industrie de France BioLead, et la possibilité de participer à une série d'événements et d'initiatives telles que des conférences et séminaires de l'industrie.