Genomic Vision : profite de sa publication semestrielle et de l'arrivée d'un nouveau DAF

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de ses comptes du 1er semestre 2020, Genomic Vision annonce une évolution de gouvernance et de direction financière

Jérôme Vailland a été nommé Directeur Administratif et Financier de Genomic Vision pour succéder à Pierre Schwich qui avait assuré la fonction de Directeur Financier par intérim. Il renforce ainsi les compétences disponibles chez Genomic Vision après les évolutions du Directoire et du Conseil de Surveillance déjà annoncées au printemps.

Jérôme Vailland dispose de plus de 15 ans d'expérience en audit, gestion et transactions. Il a notamment travaillé chez Ernst & Young pendant 11 ans dans les domaines de l'audit financier, conseil en transactions et introductions en bourse, principalement dans l'industrie des sciences de la vie, en plus de ses fonctions managériales. En 2016, il avait rejoint, en tant que Directeur Financier, Horama, une société française de biotechnologie spécialisée dans la thérapie génique en ophtalmologie.

En séance, l'action Genomic Vision gagne 6,9% à 0,303 euro, portée par ces annonces. La société a indiqué disposer de 12 mois de ressources financières permettant la poursuite de son développement. En outre, si le ralentissement économique lié au confinement a affecté ses principaux clients et prospects au cours du 1er semestre, et aura probablement un impact significatif sur le chiffre d'affaires des prochains mois, Genomic Vision ne remet pas en cause ses perspectives financières de la société, compte tenu de la bonne maîtrise de sa consommation de trésorerie. Au 30 juin, Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 2,3 ME (1,1 ME au 31 décembre 2019).