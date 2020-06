Genomic Vision prévoit une ligne de financement de 12 ME

(Boursier.com) — Genomic Vision a signé un contrat avec Winance en vue de la mise en place d'une ligne de financement par émission d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant total maximum de 12 millions d'euros, sous réserve d'approbation par les actionnaires. Nous sommes très heureux d'avoir signé un nouvel accord de financement avec Winance, partenaire financier de la Société avec lequel nous avons développé d'excellentes relations depuis notre précédent programme de financement en fonds propres, sous forme d'ABSA. Ce nouvel accord nous apporte une grande sécurité dans la mise en oeuvre de notre plan de développement sur les 3 prochaines années. L'utilisation des différentes tranches de financement reste à notre initiative et nous n'exercerons de tranches qu'en fonction de nos besoin , commente Dominique Remy-Renou, présidente du directoire de Genomic Vision.

Ce financement assuré par Winance est destiné à sécuriser les besoins éventuels de la société sur les 2 ou 3 prochaines années, en termes d'investissements (équipements et/ou investissements stratégiques) et de financement de la croissance (recrutements et besoins en fond de roulement).

La mise en place effective de ce financement est soumise à l'approbation des actionnaires de Genomic Vision qui seront convoqués en assemblée générale extraordinaire le 24 juillet 2020.

Sous réserve de l'approbation de l'AGE, le directoire de Genomic Vision pourrait décider l'émission d'une ou plusieurs tranches d'obligations convertibles (OC) en actions ordinaires à chacune desquelles sera attaché un bon de souscription d'actions (BSA et ensemble avec les actions auxquelles ils sont attachés les ABSA et avec les OC les OCABSA), dans la limite de 12 tranches d'un montant de 1 million d'euros l'une, représentant un emprunt obligataire d'un montant total maximum de 12 ME, sur une période de 24 mois.

Les OCABSA seraient souscrites par Winance ou toute entité affiliée dans le cadre d'une émission réservée à une catégorie de personnes dénommées. La première souscription d'1 ME de la part de Winance se ferait au plus tard le 6 novembre.