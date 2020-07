Genomic Vision : première convocation d'Assemblée générale

Crédit photo © Genomic Vision / Agnès Janin

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte de Genomic Vision se tiendra le vendredi 24 juillet, à 10h au siège de la société, 80-84 rue des Meuniers, à Bagneux. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de lutte contre sa propagation, cette Assemblée se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y participer.

Les documents préparatoires sont disponibles sur simple demande auprès de la société, ou peuvent être consultés sur le site internet de la société, rubrique Investisseurs/ Assemblées générales.

Les actionnaires de Genomic Vision sont invités à exprimer leur vote exclusivement à distance, avant l'Assemblée générale, en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée.

A défaut de quorum suffisant, une nouvelle Assemblée générale se réunira le lundi 10 août, à 10h sur seconde convocation, après publication d'un nouvel avis de convocation par la société.