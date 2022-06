Genomic Vision obtient un nouveau brevet

(Boursier.com) — Genomic Vision annonce la publication réussie du brevet sur la "Caractérisation physique des télomères" (PCT). Le brevet a été accordé par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en juin 2022.

Avec ce brevet, Genomic Vision développe son portefeuille d'inventions en donnant une nouvelle dimension à l'utilisation de la technologie propriétaire de peignage moléculaire dans le domaine des maladies liées à l'âge et l'apparition de certains cancers.

Les télomères sont des régions protectrices situées à l'extrémité de chaque chromosome. Chaque fois qu'une cellule se divise, les télomères deviennent légèrement plus courts. Il arrive un moment où les télomères deviennent si courts que les cellules ne peuvent plus se diviser et meurent. Compte tenu de ce phénomène, la mise en évidence du raccourcissement ou de la perte des télomères a ouvert un vaste champ d'applications relatives aux maladies biologiques et liées à l'âge pouvant conduire à une percée de la médecine pour traiter les maladies chroniques et contribuer à l'amélioration de l'espérance de vie.

Grâce à cette invention, la technologie Genomic Vision peut non seulement être utilisée pour détecter les longueurs physiques des télomères, mais aussi pour identifier les régions du génome proches ou non des télomères ; ceci afin d'établir une corrélation entre les maladies ou les biomarqueurs pour lesquels l'identification du raccourcissement ou de la perte des télomères est cruciale.

L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), permettra aux applications PCT de détecter automatiquement les signaux et de constituer une banque de données interne.

Sur la base du brevet PCT, la stratégie globale de Genomic Vision consiste à fournir des outils bio-analytiques intégrés dans les domaines suivants : les maladies liées à l'âge ; l'amélioration des conditions de vie ; l'étude de la longueur des télomères à l'échelle du génome ; l'identification de biomarqueurs pour des maladies liées à des chromosomes spécifiques ; l'aide au pronostic précoce de maladies.

Au 3e trimestre 2021, Genomic Vision a lancé son service TeloSizer, outil innovant pour mesurer physiquement la taille et la distribution des télomères afin d'établir un lien entre la longueur des télomères et l'apparition des maladies ainsi que de leur gravité. Ce nouveau brevet apporte des connaissances supplémentaires essentielles pour déterminer comment la longueur des télomères peut servir, entre autres, de biomarqueur en médecine.