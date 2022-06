Genomic Vision obtient le renouvellement de sa certification ISO 13485 : 2016

(Boursier.com) — Dans le cadre du respect du cycle de sa certification à la norme ISO 13485 : 2016 par le GMED du groupe LNE, Organisme français indépendant Notifié par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour l'évaluation de la conformité de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au titre du Règlement (UE) 2017/746, Genomic Vision a reçu la décision de renouvellement de son certificat.

Le maintien de cette certification depuis 2016 confirme que le système de management de la qualité de Genomic Vision continue de répondre aux normes spécifiques requises pour la conception, la fabrication, la vente et les prestations associées (installation et maintenance) d'instruments et de kits de diagnostic in vitro utilisés pour le diagnostic génétique moléculaire de pathologies humaines.