Genomic Vision : nouvelle ligne de financement avec Winance

(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle ligne de financement avec Winance prévoyant la mise à disposition, sous réserve de l'approbation préalable des actionnaires de la société et des conditions de tirage de chaque tranche (notamment que le cours de bourse ne soit pas inférieur à la valeur nominale), d'un maximum de 15 tranches de financement de 2 ME l'une, soit jusqu'à 30 ME. Cette ligne de financement est destinée à permettre à la Société de financer ses activités et son développement sur les trois prochaines années a minima.

Afin de limiter le risque que le cours de bourse ne devienne inférieur à la valeur nominale, avec pour conséquence de suspendre tout tirage au titre de la ligne de financement, l'assemblée générale extraordinaire serait également appelée à ramener la valeur nominale d'une action de la Société à 0.01 euro. La Société invite tous ses actionnaires à assister à cette assemblée générale afin d'exprimer leur avis sur les résolutions qui seront présentées. A cet égard et compte tenu de la difficulté d'atteindre un quorum suffisant, la Société formulera une requête auprès du Tribunal de Commerce aux fins de désignation d'un mandataire ad-hoc qui aurait pour mission de représenter les actionnaires, non présents ou représentés lors de cette Assemblée Générale.

A la date du présent communiqué de presse, la Société dispose d'une trésorerie s'élevant à 1,2 ME, lui donnant un horizon de trésorerie à fin mai 2022, en l'absence de tirage additionnel sur la ligne de financement mise en place en juin 2020, la Société ne pouvant plus l'utiliser.

Dominique Remy-Renou, présidente du directoire de Genomic Vision, commente : "Nous sommes ravis de poursuivre la coopération avec Winance, notre financeur de longue date, à travers cet accord important qui pourra permettre de poursuivre notre stratégie de développement et de franchir un nouveau cap. Les résultats obtenus ces deux dernières années par les équipes de R&D sur le développement de nouveaux produits destinés notamment aux marchés de la bio-production de thérapies innovantes et le développement de possibles biomarqueurs pour le vieillissement et le cancer devraient nous permettre de nous positionner sur ces marchés. Les ressources financières seront axées sur l'élargissement de notre portefeuille de services et l'accélération du développement de ces nouvelles applications. Nous souhaitons rendre l'utilisation de notre technologie plus accessible et automatisée pour nos clients sur les marchés de la recherche, de l'industrie du médicament et du diagnostic in-vitro. Cette montée en puissance sera soutenue par la mise en place d'une organisation renforcée de nos équipes 'R&D' et le déploiement d'une équipe commerciale pour accélérer notre croissance portée par ces marchés qui nous semblent marqués par une forte demande pour des solutions innovantes."

Objectifs de l'opération

Le financement qui serait assuré par Winance est destiné à répondre aux besoins de la société qui ont été évalués sur les trois prochaines années à environ 30 ME. Les besoins d'investissements et de financement de la croissance sont basés sur les principaux axes stratégiques prioritaires suivants :

-A hauteur de 48% : Consolidation et renfort des équipes 'R&D', poursuite des projets en cours et élargissement du portefolio d'applications :

1/Développement de nouvelles solutions à haute valeur ajoutée répondant aux besoins des marchés suivants :

L'analyse et l'édition du génome, ainsi que la bio-production,

La recherche fondamentale et clinique principalement axée sur l'oncologie et les maladies liées au vieillissement,

Le diagnostic in-vitro : HPV, FSHD et autres nouveaux tests à venir.

2/ Amélioration des performances de l'instrumentation pour la rendre plus accessible :

Développement de systèmes intégrés, depuis la préparation des échantillons jusqu'aux rendu et l'interprétation des résultats,

Automatisation de l'instrumentation pour permettre son utilisation en routine.

-A hauteur de 27% : Consolidation et renfort des équipes Ventes, Supports et Marketing :

Elargissement de la couverture terrain pour répondre aux besoins du marché à l'international, essentiellement Etats Unis et Europe,

Signature de partenariats structurants avec des tiers afin de diversifier nos compétences et d'accélérer nos programmes.

Le solde de 25% est destiné à couvrir les dépenses courantes, les charges externes et globalement les charges non affectées aux différents éléments susmentionnés y compris la rémunération des dirigeants.

Afin d'accompagner cette montée en puissance, la Société prévoit de réaliser des investissements stratégiques, recruter de nouveaux talents et développer de nouvelles offres commerciales.

La société serait engagée à tirer les quatre premières tranches d'OCABSA, représentant un encaissement net total, sous réserve que les conditions suspensives prévues au contrat soient remplies :

de huit millions d'euros après déduction de la totalité de la commission d'engagement de Winance si elle est versée sous forme d'OCABSA additionnelles, ou de 5,9 millions d'euros en cas de versement en numéraire de la commission d'engagement de Winance.

Le versement de ces quatre premières tranches étendrait l'horizon de financement de la société jusque mi 2023.

Contrat précédent signé en juin 2020 avec Winance

Le contrat en cours avec Winance portant sur un financement jusqu'à 12 ME a été utilisé partiellement à hauteur 6 ME brut (5,7 ME net après déduction de la commission d'engagement due au titre de ce contrat) et a permis notamment de :

- Poursuivre les projets préexistants et mettre en place de nouveaux projets 'R&D' en cours à ce jour,

- Identifier et travailler avec de nouveaux partenaires pour la production de nos produits,

- Mettre en place et accélérer l'activité Services,

- Renouveler l'équipe de management et intégrer de nouveaux talents,

- Poser les fondations d'une nouvelle stratégie très ambitieuse.

Le nouveau contrat de financement a vocation à remplacer le contrat conclu en 2020 qui ne peut plus être utilisé et qui, en tout état de cause arrivait à échéance en juin 2022. Préalablement à l'annonce de la mise en place du précédent contrat, au 12 juin 2020, le cours de bourse était de 0,4 euro, pour une capitalisation de 19 ME. Ils étaient respectivement de 0,11 euro et 7 ME le 8 avril 2022, un total de 17,7 millions d'actions, représentant 35% du capital à la date de mise en place du premier contrat, ayant été émises à ce jour au titre de ce contrat.

La mise en place effective de ce financement est soumise à l'approbation préalable des actionnaires de Genomic Vision qui seront convoqués en assemblée générale extraordinaire début mai 2022.

Sous réserve de l'approbation de l'AGE, le directoire de Genomic Vision devrait décider l'émission d'un minimum de quatre tranches et pourrait décider l'émission d'un maximum de quinze tranches d'obligations convertibles en actions ordinaires, à chacune desquelles sera attaché un bon de souscription d'actions, d'un montant de 2 millions d'euros l'une, dans la limite d'un emprunt obligataire total maximum de 30 millions d'euros, sur une période de 60 mois.

Les OCABSA seraient souscrites par Winance ou toute entité affiliée dans le cadre d'une émission qui lui serait réservée.

L'Investisseur n'a pas vocation à conserver les actions émises dans le cadre de la ligne de financement ou à devenir un actionnaire significatif de la société, mais à les céder progressivement sur le marché.

Les modalités juridiques, les principales caractéristiques des différents instruments, ainsi que les principales obligations de la Société et de l'Investisseur sont décrites en annexe au présent communiqué.

L'émission d'une ou plusieurs tranches d'OCABSA donnera lieu à l'établissement d'un prospectus devant être approuvé par l'Autorité des marchés financiers, dans la mesure où le nombre d'actions susceptibles d'en résulter excéderait 20% du capital sur 12 mois.