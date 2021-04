Genomic Vision nomme Mark David Lynch au poste de Directeur commercial et marketing monde

(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce la nomination de Mark David Lynch au poste de Directeur commercial et marketing monde.

Diplômé en microbiologie de l'université de Glasgow, Mark David Lynch possède une vaste expérience dans le développement commercial de dispositifs de recherche et de diagnostic.

Avant de rejoindre Genomic Vision, Mark David Lynch a passé près de 10 ans chez Fluidigm Corporation, une société de biotechnologie américaine, où il a occupé différentes fonctions managériales, avant de devenir Directeur des ventes et du support. Il a joué un rôle déterminant dans l'expansion de la société, avec une contribution majeure à la croissance de son activité microfluides sur le marché américain en 2020. Au cours de sa carrière chez Fluidigm, Mark David Lynch a reçu plusieurs prix d'entreprise pour ses performances.

Mark David Lynch a commencé sa carrière en 2003 en tant que Technicien en biologie moléculaire à l'Université de Glasgow. Avant de rejoindre Fluidigm en 2011, il a travaillé comme Spécialiste des applications sur le terrain chez Applied Biosystems et comme Directeur de compte pour les instruments de biologie moléculaire chez Life Technologies.

"Intégrer une entreprise aussi innovante que Genomic Vision, avec une technologie à fort potentiel dans le domaine de la recherche et du diagnostic, est particulièrement stimulant. Je suis heureux de contribuer, avec mes 15 années d'expérience, au développement commercial et marketing de l'entreprise", a déclaré Mark Lynch, Directeur commercial et marketing monde de Genomic Vision.