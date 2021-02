Genomic Vision : mise à disposition du prospectus relatif au programme de financement conclu avec Winance

Genomic Vision : mise à disposition du prospectus relatif au programme de financement conclu avec Winance









(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui la mise à disposition du prospectus relatif au programme de financement conclu avec Winance sous forme d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA), pour un montant maximum de 12 ME.

Le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 9 février 2021 sous le numéro d'approbation 21-028, composé d'une note d'opération et d'un Document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF sous le numéro R21-002, est disponible au siège social de la Société (80/84 Rue des Meuniers, 92220 Bagneux), sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com ) et sur celui de l'AMF (www.amf-france.org).

Il est rappelé qu'en date du 15 juin 2020, la Société avait annoncé la signature d'un contrat d'émission avec Winance en vue de la mise en place d'une ligne de financement par émission d'obligations convertibles (les " OC ") en actions ordinaires à chacune desquelles sera attaché un bon de souscription d'actions, pour un montant total maximum de 12 millions d'euros, étant précisé que ni les OC ni les BSA ne seront cotés.

Ce financement est réalisé pour assurer la pérennité de la Société au-delà de mai 2021 et permettre une visibilité financière jusqu'en 2022 en lui fournissant des moyens supplémentaires pour assurer et poursuivre son développement et couvrir les dépenses courantes et de structure de la Société.

L'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2020 a approuvé la mise en place de ce financement et une première tranche d'OCABSA pour un montant de 0,8 million d'euros a déjà été émise en novembre dernier.

L'établissement d'un prospectus était requis dans la mesure où l'émission d'une ou plusieurs tranches d'OCABSA supplémentaire peut conduire à l'émission d'un nombre d'actions pouvant excéder 20% du capital social de Genomic Vision sur 12 mois.