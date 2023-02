Genomic Vision : Les revenus de l'activité 2022 sont en hausse de 5% à 1,48 ME

(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des produits et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome publie aujourd'hui ses revenus et sa trésorerie au 31 décembre 20221.

Le total des revenus de l'activité au 31 décembre 2022 s'élève à 1.480 KE, en hausse de 5% par rapport au 31 décembre 2021, et se décompose comme suit :

le chiffre d'affaires de l'année 2022 (1.026 KE) en hausse de 3% par rapport à 2021, ces deux exercices comptables incluant chacun la vente d'une plateforme,

les autres revenus, d'un montant de 454 KE au 31 décembre 2022, correspondent au crédit d'impôt recherche.

Le total des revenus de l'activité du 4ème trimestre 2022 ressort à 258 KE, contre 374 KE au 4ème trimestre 2021, soit une baisse de 31% imputable à un effet de base défavorable lié à une activité particulièrement robuste au 4ème trimestre 2021.

Structure financière au 31 décembre 2022

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 0,76 ME au 31 décembre 2022, contre 0,5 ME au 30 septembre 2022. La consommation de trésorerie est liée à l'activité courante de la Société ainsi qu'à la mise en place progressive de son plan stratégique.

Compte tenu, d'une part des hypothèses révisées de croissance des ventes et des investissements en 'R&D', ventes, marketing, frais généraux, besoin en fonds de roulement associés, et d'autre part du contrat signé avec Winance, Genomic Vision dispose des ressources nécessaires pour poursuivre son développement au cours des 12 prochains mois.

Pour rappel, et comme cela a été présenté dans le communiqué de presse en date du 20 mai 2022, la société avait annoncé la signature d'un contrat avec Winance en vue de la mise en place d'une ligne de financement par émission d'obligations convertibles en actions ordinaires à chacune desquelles sera attaché un bon de souscription d'actions, pour un montant total maximum net de 28,8 ME (30 ME de valeur nominale). L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 23 mai 2022 a approuvé la mise en place de ce financement.

La société disposait ainsi au 31 décembre 2022 d'un solde net de 26,88 ME (28 ME de valeur nominale) sur sa ligne de financement dont les principales caractéristiques sont la structuration en 15 tranches d'OCABSA d'un montant total maximum net de 28,8 ME.

Les besoins d'investissements et de financement de la croissance sont basés sur les principaux axes stratégiques prioritaires suivants :

accélération de la mise sur le marché de produits à haute valeur ajoutée, notamment pour les marchés de la Bioproduction et des thérapies géniques et cellulaires ;

amélioration des performances et conception de nouveaux outils notamment en Bioinformatique pour enrichir l'offre commerciale ;

renforcement des équipes, notamment Commerciales et Marketing avec le recrutement de nouveaux talents.

Prochaines publications financières : Résultats annuels 2022, le jeudi 20 avril.