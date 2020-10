Genomic Vision : le titre a doublé en une semaine !

Crédit photo © Genomic Vision / Agnès Janin

(Boursier.com) — La flambée se poursuit pour le titre Genomic Vision. Dans d'énormes volumes, l'action de la biotech s'envole de 42% à 1,448 euro ce lundi, sur un plus haut de deux ans. Depuis le point bas du 28 septembre à 0,27 euro, l'action a été multipliée par 7 ! Cette ascension vertigineuse s'accompagne de volumes assez exceptionnels puisque plus de 61 millions de pièces ont déjà été négociés contre une moyenne quotidienne d'environ 4,25 millions d'actions sur les trois derniers mois. Deux annonces semblent être à l'origine de cette poussée acheteuse.

La société, qui propose des outils de diagnostiques et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, a tout d'abord indiqué fin septembre avoir maîtrisé sa consommation de trésorerie au premier semestre et disposé des ressources nécessaires pour poursuivre son développement au cours des 12 prochains mois.

Elle a ensuite annoncé le 13 octobre la signature d'un contrat avec la société Toda Pharma pour la distribution de leurs tests rapides d'orientation diagnostique de la Covid-19 : Toda Coronadiag+ et Coronadiag Ag.