Genomic Vision : Le résultat net au 30 juin s'établit à -6,4 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 s'élève à 593 KE est en croissance de 16% par rapport au 1er semestre 2022.

Ces deux semestres incluent chacun la vente d'une plateforme (vente à l'université de Floride en 2022 et à l'ICR au UK ce semestre). La société poursuit la consolidation de son offre et est plus efficace dans la logistique de production et la gestion de la relation clients.

Le total des revenus de l'activité du 1er semestre 2023, après prise en compte des autres revenus, s'élève à 826 KE, en hausse de 11% par rapport au 1er semestre 2022. Les autres revenus, d'un montant de 233 KE au 30 juin 2023, correspondent au crédit d'impôt recherche.

Les charges opérationnelles courantes augmentent de 86% pour s'établir à 6 ME et se décomposent principalement comme suit, en plus du coût des ventes :

3,1 ME de frais de 'R&D', contre 1,6 ME au premier semestre 2022 soit une progression de 97%. La société a intensifié ses efforts de recherche et développement avec les principaux projets à très forte valeur ajoutée dans les domaines des Thérapies Cellulaires et Géniques et de la Bioproduction avec notamment le projet de développement de la nouvelle plateforme technologique micro-fluidique avec Cambridge Consultants qui a fait l'objet d'une précédente communication ;

0,45 ME de dépenses associées aux ventes et au marketing, en hausse de 70% par rapport au 30 juin 2022 consécutivement à la réorganisation des effectifs au niveau de ce département, une présence forte dans les salons scientifiques et commerciaux et la refonte de la communication digitale ;

1,4 ME de frais généraux, en baisse de 56 KE par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat opérationnel ressort à -5,1 ME au 30 juin 2023, contre 2,5 ME au 30 juin 2022. Le résultat net au 30 juin 2023 s'établit à -6,4 ME, contre -2,5 ME au 30 juin 2022.

Structure financière au 30 juin

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 14 KE au 30 juin 2023, contre 760 KE au 30 juin 2022. Cette consommation de trésorerie est directement liée à l'activité courante de la société, en particulier le paiement des coûts de main d'oeuvre.

Les ressources financières mobilisables à court terme (OCABSA, CIR, créances clients), dont dispose la société, devraient lui permettre de financer ses activités jusqu'à fin octobre 2023. La Société travaille activement sur plusieurs options de financement et de structuration opérationnelle de manière à sécuriser rapidement les ressources financières supplémentaires nécessaires à la poursuite de son développement au-delà de cet horizon. La Société anticipe une extension progressive de son horizon de financement à 12 mois, en plusieurs étapes : la concrétisation à très court-terme d'opérations sur lesquelles elle travaille de manière active et qui devraient lui permettre de renforcer ses fonds propres et ainsi de poursuivre ses activités sur l'exercice ; puis d'autres initiatives complémentaires lui permettant d'étendre son horizon financier au moins jusqu'à fin 2024. Sur la base de ces éléments, l'hypothèse de continuité d'exploitation a été retenue par la direction de la Société. Cependant, il n'est pas garanti que les financements anticipés seront disponibles.

Prochaine publication financière

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 : mardi 14 novembre 2023 (après bourse).