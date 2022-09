Genomic Vision : Le résultat net au 30 juin s'établit à -2,6 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 de Genomic Vision s'élève à 511 KE et est en croissance de 9,4% par rapport au 1er semestre 2021. Cette augmentation s'explique notamment par la consolidation de l'offre commerciale, par une plus grande efficacité dans la logistique et la relation clients et par la vente d'un scanner à l'université de Floride.

Le total des revenus de l'activité du 1er semestre 2022, après prise en compte des autres revenus, s'élève à 743 KE, en hausse de 5,8% par rapport au 1er semestre 2021. Les autres revenus, d'un montant de 232 KE au 30 juin 2021, correspondent au crédit d'impôt recherche.

Les charges opérationnelles courantes augmentent de 4,3% à 3,2 ME et se décomposent principalement comme suit, en plus du coût des ventes :

-1,6 ME de frais de 'R&D', en progression dans un contexte de pandémie de coronavirus et de poursuite de maîtrise et de recentrage sur les projets à plus forte valeur ajoutée ;

-0,3 ME de dépenses associées aux ventes et au marketing, en baisse de 47% par rapport au 1er semestre 2021 en raison d'une activité réduite au cours du semestre ;

-1,3 ME de frais généraux, montant stable par rapport au 1er semestre 2021.

Le résultat opérationnel ressort à -2,5 ME au 30 juin 2022, contre -2,3 ME au 30 juin 2021. Le résultat net au 30 juin 2022 s'établit à -2,6 ME, contre -2,3 ME au 30 juin 2021.

Genomic Vision disposait d'une trésorerie d'1 ME au 30 juin 2022, contre 2,3 ME au 31 décembre 2021. Cette consommation de trésorerie est essentiellement liée à l'activité courante de la société.

Au cours du 1er semestre 2022, la consommation de trésorerie, hors flux de financement, ressort à 1,7 ME (à comparer à 2 ME sur le 1er semestre 2021) en raison notamment de la baisse du BFR lié à un travail important de recouvrement des créances clients.

Compte tenu des hypothèses révisées de croissance des ventes et de dépenses 'R&D', marketing et vente, et frais généraux, les hypothèses de besoin en fonds de roulement associées, et du contrat signé avec Winance, Genomic Vision dispose des ressources nécessaires au cours des 12 prochains mois pour poursuivre son développement.

Impact Covid-19

Le ralentissement économique général lié à la pandémie de coronavirus a affecté les principaux clients et prospects de Genomic Vision. La crise a également largement limité les déplacements, nécessaires à nos collaborateurs pour vendre et installer des plateformes.

Impact de la crise en Ukraine

Genomic Vision n'a pas de client direct en Ukraine ou en Russie, pour autant le ralentissement économique général lié à la crise impacte négativement ses autres clients et prospects.

Prochaine publication financière : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 le jeudi 27 octobre 2022 (après bourse).