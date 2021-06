Genomic Vision : le lancement commercial de FiberSmart est prévu à l'automne

Genomic Vision : le lancement commercial de FiberSmart est prévu à l'automne









(Boursier.com) — Genomic Vision a lancé un programme pilote avec FiberSmart, une nouvelle solution logicielle permettant d'automatiser la détection et la quantification des signaux fluorescents sur l'ADN peigné.

Grâce à des innovations dans le domaine de l'imagerie, de l'apprentissage automatique (machine learning) et de l'intelligence artificielle (IA), FiberSmart améliore considérablement la détection, la segmentation et la classification automatisées des signaux, avec une sensibilité de détection de 90% par échantillons dans le test de réplication (RCA) et une sensibilité de 97% pour le test de la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale (FSHD).

Cette solution a été développée pour permettre une détection à haut débit des signaux pour la majorité des applications du peignage moléculaire utilisées par les clients de Genomic Vision. Par exemple, pour le RCA, les spécifications actuelles montrent que 70% des détections peuvent être analysées sans aucune intervention de l'utilisateur. FiberSmart permettra aux utilisateurs du peignage moléculaire d'améliorer la procédure, l'offre et de traiter des volumes d'échantillons 8 fois supérieurs. FiberSmart élimine les processus manuels précédemment requis dans la première génération de FiberStudio.

Avant la commercialisation, Genomic Vision a fait appel à l'Institut Fritz Lipmann (FLI) de Jena, en Allemagne, en tant que site d'utilisation pilote pour FiberSmart.

Genomic Vision prévoit de finaliser l'utilisation pilote d'ici l'été 2021, le lancement commercial de FiberSmart étant prévu pour l'automne 2021.