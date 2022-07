Genomic Vision : le chiffre d'affaires croît de 9,4% au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Genomic Vision au 1er semestre 2022 s'élève à 511 kE, en hausse de +9,4%, par rapport au 1er semestre 2021 (467 kE). Cette progression des ventes de produits et de services traduit l'effort mené sur la prospection commerciale. Il est à noter qu'au cours du semestre, aucune vente de plateforme n'a été réalisée.

Le total des revenus de l'activité du 1er semestre 2022, après prise en compte des autres revenus, ressort à 743 kE, en hausse de +5,8% par rapport à la même période de 2021 (702 kE). Les autres revenus, d'un montant de 232 kE au 1er semestre 2022, correspondent au crédit d'impôt recherche.

Structure financière

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 1 ME au 30 juin 2022, (1,3 ME au 31 mars 2022). Cette détérioration est liée au retard de la mise en place du nouveau contrat de financement avec Winance signé le 11 avril 2022 et entériné par l'assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2022.

La nouvelle ligne de financement, désormais implémentée, correspond à un maximum de 15 tranches de 2 ME de valeur nominale chacune, soit jusqu'à 30 ME. Elle permet de couvrir le besoin en fonds de roulement supplémentaire afin de permettre le développement commercial de Genomic Vision sur les trois prochaines années.