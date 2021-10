(Boursier.com) — Genomic Vision lance TeloSizer Triathlon, un programme offrant aux chercheurs académiques un accès privilégié aux nouveaux services TeloSizer.

Le programme TeloSizer Triathlon invite les chercheurs universitaires à soumettre leurs projets de recherche dans les domaines du cancer, des pathologies neurologiques et des maladies liées à l'âge. Les projets seront sélectionnés par Genomic Vision, et trois d'entre eux recevront un accès gratuit aux services EasyComb Plus TeloSizer de la société. TeloSizer Triathlon fournit aux chercheurs un accès à une puissante technologie de peignage moléculaire pour la quantification et la mesure physique des télomères. TeloSizer Triathlon peut aider les chercheurs qui étudient le cancer, les pathologies neurologiques et les maladies liées à l'âge à utiliser le peignage moléculaire pour déterminer le(s) mécanisme(s) pathologique(s) et donc potentiellement accélérer l'identification de nouveaux biomarqueurs basés sur les télomères.

"Depuis le lancement de TeloSizer, nous avons constaté un intérêt notable de la part de nos marchés ciblés", constate Dominique Remy-Renou, Présidente du directoire de Genomic Vision.

Rappelons que Genomic Vision a récemment lancé son nouveau service TeloSizer qui permet la détection, l'imagerie à haute résolution et la quantification du génome entier des télomères.