Genomic Vision lance HexaCard, application de peignage moléculaire

(Boursier.com) — Genomic Vision annonce le lancement de son nouveau service, HexaCard, une application de la technologie de peignage moléculaire (MCT), propriété de Genomic Vision, permettant de visualiser et de mesurer avec précision les molécules d'ADN individuelles.

HexaCard vise à consolider les multiples technologies utilisées pour évaluer les modifications du génome, offrant une solution rationalisée et unique aux industries de la thérapie cellulaire et génique (CGT) et de la bioproduction. En combinant six paramètres analytiques en un seul essai, le service HexaCard de Genomic Vision offre une série d'avantages dans les applications de bioproduction et de thérapie cellulaire et génique.

"Avec HexaCard, les chercheurs et les fabricants de produits biologiques peuvent optimiser leurs processus en toute confiance, prendre des décisions adaptées et réduire les risques associés au développement de lignées cellulaires non conformes. En permettant l'identification de la stabilité des transgènes, de la clonalité, et en fournissant une carte d'identité génétique unique pour chaque clone ou lot, HexaCard garantit la précision de l'ensemble du pipeline de production", explique Genomic Vision.

Ce service de pointe répond au besoin non satisfait de caractériser avec précision la construction génétique des cellules transformées, aux problèmes courants de lignées cellulaires mal identifiées et à la contamination croisée des cellules. Cette technologie, associée à FiberSmart, le logiciel d'analyse de la société basé sur l'intelligence artificielle, génère des données et des informations complètes qui facilitent la prise de décisions quantitatives. HexaCard fait partie de la suite d'outils complémentaires de Genomic Vision visant à accélérer le temps de développement et à réduire le coût de la bioproduction et des thérapies cellulaires et géniques.

Cette annonce est une nouvelle étape dans la réorientation stratégique de la société, recentrée sur les domaines de la bioproduction et de la thérapie cellulaire et génique.