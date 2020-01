Genomic Vision : la technologie de la société sera testée par le NIST

Genomic Vision : la technologie de la société sera testée par le NIST









Crédit photo © Genomic Vision / Agnès Janin

(Boursier.com) — Genomic Vision, une société de biotechnologie développant des outils d'intelligence artificielle et moléculaires pour étudier les changements structurels et dynamiques de l'ADN, en particulier dans le génome humain, annonce aujourd'hui que sa technologie de peignage moléculaire sera utilisée par le 'National Institute of Standards and Technology' (NIST) pour caractériser et quantifier les événements d'édition du génome, voulus et non voulus, comme outil de contrôle au sein de ses équipes.

La technologie de peignage moléculaire est actuellement utilisée pour étudier la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce du cancer et le diagnostic des maladies génétiques. Depuis mars 2019, Genomic Vision fait partie du Consortium sur l'Edition du Génome organisé par le NIST.

L'objectif de celui-ci est de répondre aux besoins pré-concurrentiels d'outils de mesure qui pourraient éventuellement aider à accélérer le processus de mise sur le marché des produits d'édition du génome. Le Consortium compte actuellement 33 membres officiels et trois groupes de travail. Genomic Vision participe au premier groupe de travail, appelé "Spécificité", qui vise à qualifier les essais génomiques utilisés pour évaluer les produits d'édition du génome, et à concevoir les outils de contrôle permettant d'accroître la confiance dans l'édition du génome.

Test de contrôle qualité

Le 18 octobre 2019, les projets du groupe de travail ont été définis et il a été décidé que Genomic Vision utilisera son test de contrôle qualité (QCA) pour la détection des variants de taille moyenne à grande exprimés dans les cellules comme témoins. En effet, la plateforme FiberVision de Genomic Vision constitue un puissant outil de contrôle qualité pour la sécurité et l'optimisation des projets d'édition de gènes grâce à sa grande sensibilité et à sa capacité de quantification numérique.

Cette plateforme permet une évaluation non biaisée des événements génétiques grâce à la visualisation directe sur les molécules d'ADN individuelles. La technologie de peignage moléculaire, qui ne nécessite aucune amplification de l'ADN, permet de compléter les informations obtenues par les essais de type NGS/PCR...