Genomic Vision : L'Institut national américain des normes et de la technologie (NIST) a évalué l'utilisation des applications du groupe pour la caractérisation des variantes génétiques

(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie cotée sur Euronext developpant des produits et services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, a le plaisir d'annoncer le succès de l'évaluation de sa technologie de peignage moléculaire d'ADN par l'Institut National américain des Normes et de la Technologie (NIST). L'évaluation a confirmé la haute précision de la technologie pour l'analyse quantitative des événements génomiques à 10 kilobases ou plus.

Le NIST Genome Editing Consortium ("Consortium") est un consortium de partenariat public-privé, établi au sein du NIST, dont l'objectif est de coopérer à l'élaboration de mesures et de normes d'édition du génome (normes de référence, méthodes de référence et données de référence), nécessaires pour renforcer la confiance dans l'évaluation de la modification du génome et l'utilisation de ces technologies dans les produits commercialisés et de recherche.

Au sein de ce consortium, l'analyse de Contrôle Qualité (QCA - Quality Control Assay) de Genomic Vision a été utilisée pour identifier, caractériser et quantifier les variants génomiques de moyenne à grande taille qui surviennent dans une population humaine précise. Les résultats ont été compilés par le NIST et comparés à d'autres ensembles de données obtenus au sein du Consortium. Le NIST est arrivé à la conclusion que la technologie de Genomic Vision produisait des résultats de grande qualité. Les résultats du Consortium seront publiés à l'échelle mondiale par le NIST au printemps 2023.

La technologie de Genomic Vision permet une analyse hautement sensible et numériquement quantifiable des modifications structurelles et fonctionnelles du génome et fournit un outil de contrôle de la qualité pour la sécurité et l'optimisation des cellules artificielles. Les données produites permettent une évaluation objective des événements génétiques par la visualisation directe des modifications sur des molécules d'ADN unique.

Aaron Bensimon, Président Directeur Général de Genomic Vision, a déclaré : "Nous sommes heureux que notre méthodologie de caractérisation des mutations naturelles ait été confirmée, à travers le processus d'étude rigoureux du NIST, reposant sur une analyse d'échantillons à l'aveugle. Nous estimons que notre technologie peut devenir une référence en matière d'analyse structurelle et fonctionnelle du génome, avec des applications potentielles pour le contrôle de la qualité des produits de thérapie cellulaire et génique et la bioproduction."

Samantha Maragh, Ph.D., Directrice de Projet du Genome Editing program au NIST, a déclaré : "Nous nous réjouissons de travailler avec Genomic Vision, un membre du NIST Genome Editing Consortium, et nous accueillons sa méthode novatrice de caractérisation du génome (QCA) comme un progrès et une aide précieuse dans le domaine de l'édition du génome. Pour cette étude interlaboratoires du Genome Editing Consortium du NIST, les structures ont reçu un ensemble d'échantillons qualifiés à l'aveugle fournis par le NIST pour évaluer leurs technologies. La technologie de Genomic Vision a démontré une grande précision pour l'analyse quantitative des événements génomiques autour de 10 kilobases et plus."