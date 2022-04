Genomic Vision : importantes tensions sur la trésorerie

(Boursier.com) — Le total des revenus de l'activité Genomic Vision au 31 décembre 2021 s'élève à 1.413 kE, en hausse de 9% par rapport au 31 décembre 2020.

Les charges opérationnelles courantes baissent de 5,5% à 6,3 ME.

Le résultat opérationnel, au 31 décembre 2021, ressort à -4,89 ME, en repli de -5%. Le résultat net est une perte de -5 ME, en recul de -3,5% par rapport au 31 décembre 2020 (-5,17 ME).

Au 31 décembre 2021, l'effectif de la société s'établit à 33 personnes (25 au 31 décembre 2020).

Structure financière

La société ne dispose pas d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie d'exploitation pour les 12 prochains mois.

Genomic Vision avait décidé de mettre en place une ligne de financement avec Winance par la signature, le 11 juin 2020, d'un contrat d'émission d'OCABSA qui a été utilisé à hauteur de 6 ME brut (5,7 ME net des frais) sur les 12 ME possibles. La société ne peut plus utiliser cette ligne de financement compte tenu de l'expiration du Prospectus lié à cette opération, qui, en tout état de cause, arrivait à échéance en juin 2022.

Dans ce contexte, la société a décidé la mise en place d'une nouvelle ligne de financement avec Winance à travers la conclusion d'un nouveau contrat signé le 11 avril 2022 et prévoyant la mise à disposition de la société d'un maximum de 15 tranches de 2 ME chacune, soit jusqu'à 30 ME, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives dont l'accord de l'Assemblée générale extraordinaire appelée à se tenir le 23 mai.

Dans l'hypothèse où l'une et/ou l'autre de conditions suspensives ne trouveraient pas à se concrétiser dans les délais impartis, la société pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et ses passifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité. En conséquence cette situation génère une incertitude significative sur la continuité d'exploitation.

Départ du DAF

Jérôme Vailland, Directeur Administratif et Financier de Genomic Vision, a décidé de quitter la société pour se consacrer à d'autres projets.