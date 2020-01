Genomic Vision flambe, accord salué

Crédit photo © Genomic Vision / Agnès Janin

(Boursier.com) — Genomic Vision débute la séance en forte progression de plus de 30% à 0,559 euro dans un volume nourri représentant près de 2 millions d'euros ! Genomic Vision s'est engagé avec GIPTIS (Institut de génétique pour les Patients, les Thérapies, l'Innovation et la Science), le plus grand institut euro-méditerranéen de lutte contre les maladies génétiques rares, récemment créé par le professeur Nicolas Lévy à Marseille, pour lutter contre les maladies rares, un enjeu majeur de santé publique. Plusieurs programmes de recherche, utilisant la technologie et les équipements de Genomic Vision, seront ainsi développés dans ce centre unique pour accélérer le développement de nouveaux traitements. Les nouveaux tests de diagnostic issus de cette collaboration seront commercialisés par Genomic Vision, sous l'approbation et les conseils de GIPTIS. L'objectif de ce partenariat est d'accélérer et de faciliter le diagnostic et le traitement des patients, grâce à la technologie et à l'expertise exclusives de Genomic Vision.

Afin d'améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies génétiques rares, GIPTIS s'est fixé comme principaux objectifs d'accélérer le diagnostic, d'accroître la capacité de recherche, de multiplier le nombre de traitements efficaces et d'améliorer les soins aux patients et aux familles.

Le Professeur Nicolas Lévy, chef du Département de Génétique Médicale à l'Hôpital de la Timone, indique : "Genomic Vision a mis au point une technologie puissante qui aide à comprendre les anomalies génétiques complexes, en particulier dans le vieillissement et les maladies neurologiques, deux domaines thérapeutiques où les besoins cliniques non satisfaits sont importants. Il est très utile en particulier de caractériser les régions génomiques contenant des séquences répétées pour lesquelles les technologies de séquençage nouvelle génération ne sont pas assez efficaces".

Les modalités du partenariat comprennent plusieurs programmes de recherche avec le développement de nouveaux tests ciblant des maladies génétiques spécifiques, dont Genomic Vision aura les droits de commercialisation exclusifs.

Aaron Bensimon, fondateur et PDG de Genomic Vision, conclut : "C'est la fusion entre l'innovation technologique et les besoins cliniques non satisfaits qui traversera les frontières et apportera aux médecins et aux patients de nouveaux tests. Genomic Vision et GIPTIS sont les partenaires adéquats pour développer une telle approche novatrice. GIPTIS apportera à Genomic Vision une source importante de besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies neurologiques et sera un atout majeur pour le développement et la validation de ces nouveaux tests. Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés par ce prestigieux institut pour participer à ce projet exceptionnel . C'est non seulement l'occasion de mettre en place de nouveaux tests de diagnostic in vitro, mais aussi une ouverture vers les marchés du Sud, où les taux de maladies génétiques sont plus élevés qu'ailleurs".