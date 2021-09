Genomic Vision : extension de l'offre de services pour renforcer l'utilité du peignage moléculaire dans la découverte de biomarqueurs

(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui le lancement de TeloSizer, une solution innovante qui élargit l'offre de la société dans le domaine de la biologie des télomères et de l'analyse de la santé cellulaire.

Le nouveau service TeloSizer s'appuie sur la technologie exclusive du peignage moléculaire de Genomic Vision associée à sa technologie FiberSmart en phase pilote qui détecte, saisit automatiquement des images et quantifie la longueur des télomères sur des molécules d'ADN individuelles.

Les télomères se trouvent à l'extrémité des chromosomes et contribuent à minimiser la perte d'ADN à partir des extrémités de ces chromosomes pendant la réplication de l'ADN. Le rétrécissement des télomères est un processus naturel qui conduit à la sénescence des cellules et au vieillissement humain. L'allongement non programmé des télomères est lié à l'apparition de plusieurs types de maladies, notamment les maladies liées aux cancers.

TeloSizer mesure physiquement la taille et la distribution des télomères pour découvrir le lien entre la longueur des télomères et l'apparition du vieillissement ou de certaines maladies. Il apporte de nouvelles perspectives essentielles pour déterminer comment la longueur des télomères peut servir, entre autres, de biomarqueur dans une médecine personnalisée.

Ces dernières années, le concept d'espérance de vie ajustée à la santé (HALE) a contribué à créer un marché mondial de 2 milliards de dollars pour le dépistage de la santé cellulaire. Une partie du marché de la santé cellulaire est centrée sur la compréhension de la façon dont la longueur des télomères peut être reconnue comme un biomarqueur du vieillissement cellulaire et dans des maladies telles que le cancer, les maladies neurodégénératives et autres téloméropathies.

"TeloSizer permettra d'accélérer la création de nouveaux produits et services répondant à des besoins non satisfaits sur les marchés des soins de santé, de la pharmacie et de la biotechnologie", a déclaré Dominique Remy-Renou, Présidente du directoire de Genomic Vision . "TeloSizer permet l'identification de nouveaux biomarqueurs associés à la longueur des télomères ou, ce qui est peut-être encore plus important, facilite la validation de biomarqueurs existants liés à la longueur des télomères."

"Les tests de télomères devraient constituer le segment à la croissance la plus rapide du marché du dépistage de la santé cellulaire, qui devrait atteindre 3,8 milliards de dollars d'ici 2028. Les services TeloSizer de Genomic Vision, combinés à l'analyse automatisée par intelligence artificielle du logiciel FiberSmart, offrent au marché une solution unique, via le peignage moléculaire", a déclaré Mark Lynch, Directeur commercial et marketing monde de Genomic Vision.

Le lancement de TeloSizer élargit l'offre de services de la société et l'utilité du peignage moléculaire. TeloSizer est un nouveau domaine d'application qui, combiné aux produits existants sur le marché tels que l'analyse de la réplication de l'ADN, l'analyse de la variation structurelle et la variation du nombre de copies, montre comment Genomic Vision fournit des produits et des services uniques pour la caractérisation de la stabilité du génome, un ensemble important de conditions qui seront nécessaires pour les travaux futurs en matière de santé cellulaire et de médecine personnalisée.