Genomic Vision : évolutions au sein de sa gouvernance

Genomic Vision : évolutions au sein de sa gouvernance









Crédit photo © Genomic Vision / Agnès Janin

(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui des évolutions au sein de sa gouvernance.

Le conseil de surveillance a pris acte de la démission de Monsieur Aaron Bensimon de son mandat de Président du Directoire et a exprimé sa volonté de renforcer la dynamique commerciale de la société en nommant Madame Dominique Rémy-Renou Présidente du Directoire.

Madame Dominique Rémy-Renou apporte à Genomic Vision une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des Sciences de la Vie et de la génétique. Elle y a occupé divers postes de Management International, successivement chez Applied Biosystems, Fluidigm Corporation et plus récemment Pacific Biosciences. Dominique Rémy-Renou a toujours contribué avec succès au développement des ventes, son expertise couvrant notamment le commercial, le marketing, le support, l'organisation, et plus largement le management des hommes et des opérations.

Aaron Bensimon, fondateur de la société, a souhaité démissionner de son mandat de Président, après l'avoir exercé pendant plus de 16 ans, pour se concentrer, en qualité de Directeur Général, sur la stratégie scientifique et la gestion des opérations de recherche et développement. Docteur en biologie moléculaire, ancien directeur de l'Unité de Stabilité des Génomes de l'Institut Pasteur, Aaron Bensimon est le co-inventeur du procédé de peignage moléculaire de l'ADN.

Pierre Schwich, qui a été Directeur d'investissement chez 3i (Private Equity) puis Directeur Financier de plusieurs sociétés cotées, technologiques et de forte croissance, notamment dans le secteur des biotechnologies (Cellectis, Pharnext), a récemment rejoint l'équipe de direction de GENOMIC VISION en qualité de Directeur Administratif et Financier, dans le cadre des nouvelles perspectives de développement de la société.

Evolutions au sein du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance a également souhaité faire évoluer son organisation afin de mieux répondre aux besoins de la société, en limitant le nombre de ses membres tout en maintenant une très grande expertise et une forte complémentarité de parcours et de compétences.

Isabelle Racamier, Madame Elisabeth Jacobs et Monsieur Florian Schödel ont démissionné de leurs mandats.

Elisabeth Ourliac, membre du Conseil de Surveillance depuis 2015, a été nommée Présidente. Elisabeth Ourliac apporte à Genomic Vision une très grande expérience compte tenu de son parcours particulièrement riche et exemplaire au sein de la société Airbus, dont elle est aujourd'hui VicePrésidente Stratégie. Son expérience couvre notamment la finance, l'audit et le risk management, la gestion de projets multiculturels et la stratégie, en environnement international et de haute technologie.

Stéphane Verdood, membre du Conseil de Surveillance depuis 2008 a été nommé VicePrésident. Stéphane Verdood, ancien consultant dans le domaine de la santé et des biotechnologies, est Directeur Général de Vesalius Biocapital, investisseur historique de Genomic Vision.

Madame Tamar Saraga, membre du Conseil de Surveillance depuis 2015, a été nommée membre du Comité d'Audit. Tamar Saraga a une expérience de directeur opérationnel et de consultante en innovation et fusions-acquisitions internationales, auprès d'entreprises technologiques.

Le Conseil de Surveillance est désormais composé de trois membres, deux femmes et un homme, dont deux indépendants.

Adaptation de l'organisation au contexte de la pandémie de Covid-19 Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, Genomic Vision a mis en oeuvre des mesures de prévention pour protéger ses salariés et adapter son organisation du travail afin de garantir la poursuite de ses activités dans le respect des consignes imposées par les autorités sanitaires. A date, la Société n'anticipe pas d'impact majeur de l'épidémie sur son activité opérationnelle en 2020.