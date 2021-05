Genomic Vision : énorme flambée

Genomic Vision : énorme flambée









Crédit photo © Genomic Vision / Agnès Janin

(Boursier.com) — Genomic Vision est encore une fois très recherché en ce début de semaine. Dans d'énormes volumes, le titre du spécialiste du développement de tests de diagnostic des maladies génétiques et d'analyse génomique des cancers s'envole de 36% à 0,91 euro. Plus de 13 millions d'actions, soit environ 30% du capital, ont changé de mains à une heure de la clôture. Le groupe reste porté par sa dernière publication et notamment par l'annonce d'une visibilité financière suffisante pour poursuivre son développement au cours des 12 prochains mois.