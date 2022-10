Genomic Vision : dispose des ressources nécessaires pour les 12 prochains mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Genomic Vision au 30 septembre 2022 s'élève à 768 kE, en croissance de 23,8% par rapport à la même période l'an passé. Cette augmentation s'explique notamment par la consolidation de l'offre commerciale et par une plus grande efficacité dans la logistique et la relation clients.

Le total des revenus de l'activité au 30 septembre 2022, après prise en compte des autres revenus, s'élève à 1,11 million d'euros, en hausse de 18,6% par rapport à la même période l'an passé. Les autres revenus, d'un montant de 348 kE au 30 septembre 2022, correspondent au crédit d'impôt recherche.

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 0,5 ME au 30 septembre 2022 (1 ME au 30 juin 2022). Cette consommation de trésorerie est essentiellement liée à l'activité courante de la société.

Compte tenu des hypothèses révisées de croissance des ventes et de dépenses R&D, marketing et vente, et frais généraux, les hypothèses de besoin en fonds de roulement associées, et du contrat signé avec Winance, Genomic Vision dispose des ressources nécessaires au cours des 12 prochains mois pour poursuivre son développement.