Genomic Vision : dispose de 50 kE de trésorerie au 30 septembre 2023

(Boursier.com) — Le total des revenus de l'activité de Genomic Vision au 30 septembre s'élève à 1,20 million d'euros, en progression de +8% par rapport à la même période l'an passé. Le chiffre d'affaires s'élève à 853 kE, en hausse de +11% par rapport à 2022 s'expliquant par une bonne dynamique des ventes notamment avec une très bonne performance des services RCA (Replication Combing Assay). Les autres revenus sont d'un montant de 350 kE au 30 septembre 2023, correspondent au crédit d'impôt recherche.

Structure financière

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 50 kE au 30 septembre 2023 (760 kE au 31 décembre 2022). La consommation de trésorerie est liée à l'activité courante de la société ainsi qu'à la mise en place progressive de son plan stratégique.

Compte tenu de l'évolution de son cours de bourse et de la liquidité des actions sur le marché, Genomic Vision n'était plus en mesure de couvrir l'ensemble de ses besoins de trésorerie. A ce jour, Genomic Vision fait état d'un passif exigible et ne dispose pas de ressources disponibles suffisantes pour y faire face.

Dans ce contexte Genomic Vision a sollicité, en date du 3 novembre 2023, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce de Nanterre. Ce dernier se prononcera sur cette demande lors d'une audience qui se tiendra le 15 novembre. Si le Tribunal de commerce fait droit à la demande de la société, l'exploitation de Genomic Vision se poursuivra pendant la période d'observation d'une durée fixée par le Tribunal. Le Tribunal pourrait faire le choix de procéder à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, s'il estime que le financement d'une période d'observation n'est pas assuré.