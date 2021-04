Genomic Vision : dispose d'une visibilité financière suffisante pour le développement en cours

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Genomic Vision pour l'année 2020 se monte à 1,08 million d'euros. Il est en baisse de -39% par rapport au 31 décembre 2019, notamment en raison d'une baisse des ventes de plateformes (1 plateforme vendue en 2020 contre 4 en 2019), du non-renouvellement de la licence accordée à Quest Diagnostics, qui avait généré 250 kE de revenus un an plus tôt, et de l'activité commerciale globalement ralentie en raison de la crise Covid-19. En particulier, le nombre de commandes de consommables a baissé avec la fermeture des sites chez la plupart des clients au 2ème trimestre 2020.

Le total des revenus de l'activité au 31 décembre 2020, après prise en compte des autres revenus de 213 kE, est en baisse de -44% par rapport au 31 décembre 2019 à 1,3 ME.

Les charges opérationnelles courantes baissent de -5% à 6,6 ME.

Le résultat opérationnel et le résultat net ressortent tous les deux en repli de -12,3% à -5,2 ME au 31 décembre 2020 (-4,6 ME au 31 décembre 2019).

A fin 2020, la société a renforcé son équipe de management et structuré son organisation afin d'être en mesure de s'adapter et répondre aux nouvelles demandes de ses clients. L'effectif total de la Société était de 29 personnes.

Structure financière

Genomic Vision disposait d'une trésorerie d'environ 2 ME au 31 décembre 2020 (1,1 ME au 31 décembre 2019). Au cours de l'année 2020, la consommation de trésorerie, hors flux de financement, ressort à 3,7 ME (5,1 ME sur 2019, grâce à une forte réduction des dépenses et à la maîtrise du besoin en fonds de roulement de la société).

Afin de faire face à ses besoins en fonds de roulement, la Société a mis en place une ligne de financement avec Winance par la signature le 11 juin 2020 d'un contrat d'émission d'OcaBsa. Ce Contrat d'Emission prévoit l'émission au bénéfice de Winance des OcaBsa, en plusieurs tranches d'un montant de 1 ME l'une, représentant un emprunt obligataire d'un montant total maximum de 12 ME, sur une période de 24 mois. La première tranche a été émise le 30 novembre 2020 pour un montant de 800 KE et la seconde tranche, d'un montant de 1,2 ME, a été émise en mars 2021. La société dispose ainsi d'un solde de 10 ME.

Compte tenu de ses ressources actuelles et de ce contrat avec Winance, Genomic Vision dispose d'une visibilité financière nécessaire pour poursuivre son développement au cours des 12 prochains mois.