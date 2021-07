Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 2,9 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 de Genomic Vision s'élève à 467 KE, en baisse de 24,6% par rapport au 1er semestre 2020. Cette baisse s'explique largement par le faible niveau d'activité du 1er trimestre 2021 et provient notamment de l'absence de ventes de plateformes sur la période, alors qu'au 1er trimestre 2020, Genomic Vision a vendu une plateforme au Leibnitz Institute on Aging (Fritz Lipmann Institute), en Allemagne, dans le cadre d'une collaboration qui se poursuit activement.

Au 2ème trimestre 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 302 KEUR, soit un quasi-doublement par rapport au trimestre précédent et une hausse de 350% par rapport au 2ème trimestre 2020 dont l'activité avait été fortement impactée par les mesures de confinement.

Le total des revenus de l'activité du 1er semestre 2021, après prise en compte des autres revenus, est en léger repli de 6,4% par rapport au 1er semestre 2020. Les autres revenus, d'un montant de 235 KE au 30 juin 2021, correspondent au crédit d'impôt recherche.

Les charges opérationnelles courantes baissent de 6,3% à 3,1 ME. Le résultat opérationnel ressort à -2,3 ME au 30 juin 2021, contre -2,4 ME au 30 juin 2020. Le résultat net au 30 juin 2021 s'établit à -2,3 ME, niveau quasi identique au 30 juin 2020 (-2,4 ME).

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 2,9 ME au 30 juin 2021, contre 2 ME au 31 décembre 2020. Cette amélioration est essentiellement liée au tirage de 3 millions d'euros nets des frais sur le 1er semestre 2021 dans le cadre du programme de financement mis en place avec Winance en juin 2020. Au cours du 1er semestre 2021, la consommation de trésorerie, hors flux de financement, ressort à 2 ME, contre 1,5 ME sur le 1er semestre 2020, en raison notamment de la baisse du BFR.

Compte tenu des hypothèses révisées de croissance des ventes et de dépenses 'R&D', marketing et vente, et frais généraux, les hypothèses de besoin en fonds de roulement associées, et du contrat signé avec Winance, Genomic Vision dispose des ressources nécessaires au cours des 12 prochains mois pour poursuivre son développement.

Impact Covid-19

Au 1er trimestre 2021, le ralentissement économique général lié à la crise sanitaire a eu un impact très significatif sur les principaux clients et prospects de Genomic Vision. La reprise de l'activité se fait ressentir sur le 2ème trimestre 2021 et devrait se poursuivre au cours du 2nd semestre 2021.

Prochaines publications financières

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 le jeudi 28 octobre 2021.