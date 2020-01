Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 1 ME au 31 décembre

(Boursier.com) — Au 4ème trimestre 2019, le chiffre d'affaires de Genomic Vision s'est élevé à 485 KE, contre 102 KE au 4ème trimestre 2018, et se compose de :

-448 KE réalisés sur le marché de la Recherche (contre 7 KE au 4ème trimestre 2018 qui avait été impacté par l'annulation de la vente d'une plateforme pour 225 KE). Ce chiffre a été atteint grâce à la vente de deux plateformes FiberVision S destinées aux activités de recherche, l'une aux équipes du professeur Nicolas Levy de GIPTIS en France, et l'autre aux équipes du professeur D'Andrea du Dana Farber Cancer Institute à Boston, Etats-Unis. Les ventes de consommables et de services ont également été soutenues sur la période, notamment dans le domaine de la réplication de l'ADN et du contrôle qualité dans l'édition du génome.

-12 KE réalisés sur le marché IVD, en baisse par rapport au 4ème trimestre 2018 du fait de l'absence de ventes réalisées avec Quest Diagnostics. Les ventes du test FSHD sont réalisées, en France à l'hôpital de la Timone, et en Chine, par le partenaire AmCare.

-25 KE de revenus de la licence concédée à Quest Diagnostic : cette licence, qui expirait fin octobre 2019, n'a pas été renouvelée.

Après la prise en compte des autres revenus (109 KE) correspondent aux crédits d'impôt (CIR, CII) et au solde des subventions de 'R&D' dans le cadre du projet H2020 Beyondseq, le total des produits d'exploitation du 4ème trimestre 2019 progresse de 145% à 594 KE.

Sur l'ensemble de l'exercice 2019 le chiffre d'affaires s'établit à 1.770 KE, en progression de 59% par rapport à l'exercice 2018 grâce notamment à la vente de 4 plateformes : 2 plateformes FiberVision, l'une à l'Université d'Oxford (Royaume-Uni) au 1er trimestre, et l'autre au NIH (Etats-Unis) au 3ème trimestre 2019, et 2 plateformes FiberVision S respectivement à GIPTIS (Marseille, France) et au Dana Farber Cancer Institute (Etats-Unis). Le total des produits d'exploitation est en très légère baisse par rapport à 2018, du fait de la baisse du CIR et des subventions.

Structure financière au 31 décembre 2019

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 1 ME au 31 décembre 2019, contre 1,4 ME au 30 septembre 2019. Aucun tirage sur la ligne de financement n'a été réalisé au 4ème trimestre, la société a par ailleurs obtenu le remboursement de sa créance de CIR (crédit impôt recherche) 2018 pour 0,7 ME. Il en ressort une consommation de trésorerie nette, de 0,4 ME sur la période (ou de 1,1 ME avant impact de l'encaissement du CIR).

La société dispose d'un solde de 2,5 ME sur sa ligne de financement flexible sous forme d'ABSA (tranche 3 de 1 ME et tranche 4 de 1,5 ME) selon les caractéristiques détaillées dans le prospectus de la Société visé par l'AMF le 29 mars 2019 sous le numéro 19-122 et sous les conditions contractuelles et légales, dont des conditions de calendrier et d'évolution du cours de bourse décrites au paragraphe 4.1 du prospectus.

Sur la base des hypothèses révisées de croissance des ventes et de dépenses 'R&D', marketing et vente, et frais généraux, et des hypothèses de besoin en fonds de roulement associées, Genomic Vision dispose actuellement des ressources nécessaires pour poursuivre son développement jusqu'au 4ème trimestre 2020.

Gouvernance

Le Directeur financier, Frédéric Tarbouriech, quitte la société pour se consacrer à d'autres projets. Pierre Schwich, consultant financier expert du secteur des biotechnologies, lui succède à compter du 29 janvier 2020.

Pierre Schwich, ingénieur Mines ParisTech, a accompagné le développement de nombreuses entreprises technologiques (levées de fonds, IPO, opérations de M&A, restructurations). Actif dans le secteur de la santé depuis plus de 10 ans, il a notamment été directeur financier de Cellectis (édition du génome), de Pharnext (pléothérapie) et de EOS imaging (imagerie médicale).

Calendrier financier 2020

Résultats annuels 2019 : jeudi 30 avril

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : jeudi 7 mai

Assemblée générale des actionnaires : jeudi 25 juin

Résultats semestriels 2020 : mardi 28 juillet

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 : jeudi 29 octobre.