(Boursier.com) — Le total des revenus de l'activité au 30 septembre 2020 de Genomic Vision s'élève à 1.001 KE, en baisse de 42% par rapport au 30 septembre 2019. Cette diminution s'explique de la manière suivante :

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année (795 KE) est en baisse de 38% par rapport au 30 septembre 2019, notamment en raison du non-renouvellement de la licence accordée à Quest Diagnostics, qui avait généré 225 KE de revenus un an plus tôt, et de l'activité commerciale très ralentie au 3ème trimestre 2020 en raison de la crise Covid-19. Pour mémoire, la société avait vendu une plateforme au National Institute of Health (NIH) aux Etats-Unis au 3ème trimestre 2019.

Les autres revenus, d'un montant de 206 KE au 30 septembre 2020, correspondent au crédit d'impôt recherche dont la baisse est directement liée, d'une part, au plan de restructuration du 1er semestre 2019 qui a conduit à une réduction des effectifs de 'R&D' et, d'autre part, à la baisse des activités 'R&D' en raison de la crise sanitaire.

Structure financière au 30 septembre

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 0,6 ME au 30 septembre 2020. Les éléments importants intervenus depuis le 30 septembre 2020 sont les suivants :

la trésorerie a été renforcée, en octobre 2020, par l'exercice des BSA attachés à la 4ème tranche (pour un montant de 0,66 ME) du programme de financement en fonds propres (ABSA) mis en place avec Winance en mars 2019,

son niveau a également été complétée, en octobre 2020, par l'exercice des BSA attachés aux 12ème et 13ème tranches (pour un montant de 0,75 ME) du programme de financement en fonds propres (ABSA) mis en place avec Bracknor/Negma en 2016,

la société a annoncé, le 15 juin dernier, la signature d'un nouveau contrat de financement avec Winance sous forme d'OCABSA pour un montant maximum de 12 ME. La mise en place de cette ligne de financement en fonds propres a été approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2020 et donnera lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF dans l'hypothèse où le nombre d'actions susceptibles d'en résulter, en cumul avec les augmentations de capital qui auraient par ailleurs été réalisées par la Société, excéderait 20% du capital sur 12 mois.

Compte tenu de ses ressources actuelles et de l'approbation du contrat de financement avec Winance par l'assemblée générale du 30 octobre 2020, Genomic Vision dispose des ressources nécessaires pour poursuivre son développement jusqu'au 4ème trimestre 2021.