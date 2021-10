Genomic Vision des ressources suffisantes pour 12 mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Genomic Vision au 30 septembre 2021, soit sur 9 mois, s'élève à 620 kE, en baisse de -22% par rapport à la même période en 2020 (795 kE). Cette baisse s'explique notamment par l'absence de ventes de plateformes sur la période, alors qu'au 1er trimestre 2020, Genomic Vision a vendu une plateforme au Leibnitz Institute on Aging (Fritz Lipmann Institute), en Allemagne, dans le cadre d'une collaboration qui se poursuit activement.

Le total des revenus de l'activité au 30 septembre 2021 après prise en compte des autres revenus, est de 940 kE, en baisse de -6% par rapport à la même période de 2020 à 1 ME. Les autres revenus, d'un montant de 320 kE, correspondent principalement au crédit d'impôt recherche qui est plus élevé que l'année dernière, en raison de l'accent mis sur la R&D en 2021.

Les commandes enregistrées au cours des derniers mois montrent les premiers signes d'une reprise dont les effets devraient se ressentir à partir du dernier trimestre de cette année.

Structure financière

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 1,4 ME au 30 septembre 2021 (2 ME au 31 décembre 2020). Ce niveau tient compte du tirage de 3 ME nets des frais sur le 1er semestre 2021 dans le cadre du programme OCABSA mis en place avec Winance en juin 2020. La société a encore la possibilité d'utiliser le solde allant jusqu'à 8 ME en émission obligataire au cours des 2,5 prochaines années via ce programme.

Compte tenu des hypothèses révisées de croissance des ventes et de dépenses R&D, marketing et vente, et frais généraux, des hypothèses de besoin en fonds de roulement associées, et du contrat signé avec Winance, Genomic Vision dispose des ressources nécessaires pour poursuivre son développement au cours des 12 prochains mois.