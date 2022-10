Genomic Vision : des changements au sein de la structure de gouvernance

(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce des changements au sein de sa structure de gouvernance à la suite de l'assemblée générale ordinaire de la société qui s'est tenue le 11 juillet 2022 et de la réunion du conseil de surveillance de la société qui s'est tenue le 21 juillet 2022.

L'Assemblée Générale des actionnaires a décidé la révocation de Madame Elisabeth Ourliac, Madame Tammou Abikhzer et Monsieur Stéphane Verdood de leur mandat respectif de membre du Conseil de surveillance de la Société, étant précisé que ces révocations ont ainsi mis fin aux fonctions de président et vice-président du Conseil de surveillance Madame Elisabeth Ourliac et Monsieur Stéphane Verdood. Par ailleurs, l'Assemblée Générale des actionnaires a décidé la révocation de Madame Dominique Remy-Renou de ses fonctions de membre du Directoire.

A la suite de ces décisions, les actionnaires de la Société ont approuvé lors de l'Assemblée Générale la nomination de Madame Florence Allouche et de Messieurs Mohammad Afshar et Eric Edery en qualité de membres indépendants du Conseil de surveillance pour une durée de six ans telle que prévue dans les statuts de la Société.

A la suite de la tenue de l'Assemblée Générale, le Conseil de surveillance de la société ainsi recomposé s'est réuni le 21 juillet 2022 et a décidé à l'unanimité :

-de nommer Monsieur Aaron Bensimon en qualité de président du Directoire pour la durée de son mandat de membre du Directoire, étant précisé que cette nomination a mis fin à son mandat de directeur général de Genomic Vision ;

-de nommer Madame Florence Allouche en qualité de président du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance ;

-de nommer Monsieur Eric Edery en qualité de vice-président du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance ;

-de fixer le nombre de membres du Directoire à trois et de nommer Madame Emilie Chataignier et Monsieur Lionel Seltz en qualité de membres du Directoire pour la durée restant à courir du mandat du Directoire.