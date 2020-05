Genomic Vision décale la publication de ses comptes 2019

Crédit photo © Genomic Vision

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Genomic Vision décale la publication de ses résultats annuels 2019 au 21 mai, après la clôture des marchés.

En raison des évolutions récentes au sein du Directoire et du Conseil de surveillance et compte tenu des contraintes imposées par le contexte actuel, la réunion du Conseil de surveillance pour arrêter les comptes annuels est décalée au 21 mai. En conséquence, la publication des résultats annuels aura lieu ce jour-là après la clôture des marchés et inclura également l'information trimestrielle au 31 mars 2020.