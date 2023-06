Genomic Vision : de retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Genomic Vision s'est tenue ce 29 juin au siège social de la société.

Les actionnaires qui ont déposé les résolutions numérotées C, D, E et F ont fait savoir à la société préalablement à l'Assemblée qu'ils souhaitaient finalement les retirer. Par conséquent, le bureau de l'Assemblée en a pris acte et ne les a pas soumises au vote.

Les résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire numérotées de 1 à 25 ont été adoptées par l'Assemblée générale à l'exception des 8e et 9e résolutions.

L'Assemblée Générale a ainsi approuvé les résolutions portant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercices clos le 31 décembre 2022 et l'affectation du résultat. Elle a en outre approuvé la ratification des conventions réglementées. Les résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux ont été approuvées, à l'exception des résolutions relatives au 'say on pay' ex post individuel de Jérôme Vailland, membre du Directoire jusqu'au 4 mars 2022 (8e résolution) et de Madame Dominique Remy-Renou, Présidente du Directoire jusqu'au 11 juillet 2022 (9e résolution).

L'Assemblée a par ailleurs décidé de renouveler les délégations et autorisations financières mises à l'ordre du jour. L'Assemblée Générale a rejeté la résolution A portant sur la décision de prononcer la dissolution anticipée de la société. En conséquence, les actionnaires n'ont pas statué sur la résolution B qui portait sur la nomination d'un liquidateur sous conditions suspensive de l'adoption de la résolution A.

Les résultats complets des votes des résolutions seront disponibles prochainement sur le site internet de la société.