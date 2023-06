Genomic Vision conclut un accord technologique avec The Institute of Cancer Research, Londres

(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et des services pour la caractérisation précise des séquences d'ADN, annonce aujourd'hui un accord avec The Institute of Cancer Research, Londres, pour l'achat des produits FiberVisionS et FiberSmart de la société.

L'accord comprend un paiement initial unique avec la possibilité de revenus récurrents supplémentaires provenant de la vente de produits consommables liés à FiberVisionS et FiberSmart.

L'ICR est un organisme de recherche de premier plan se consacrant à la compréhension des causes et des mécanismes du cancer, au développement de nouvelles approches thérapeutiques et à l'amélioration des résultats pour les patients. FiberVisionS et FiberSmart seront utilisés par les scientifiques de l'ICR pour accélérer les activités de recherche sur le cancer afin d'obtenir des informations moléculaires sur des processus biologiques complexes, dont les résultats se traduiront par des applications cliniques.

FiberVisionS est un scanner à fluorescence de pointe pour le peignage moléculaire, développé pour l'analyse de molécules d'ADN uniques dans les applications de recherche en sciences de la vie. FiberSmart utilise des algorithmes d'IA avancés pour l'analyse des Replication Combing Assays (RCA), la méthode propriétaire de Genomic Vision pour la visualisation directe de la cinétique de réplication de l'ADN au niveau de la molécule unique. Ensemble, ces applications sont des outils essentiels pour le développement de nouveaux médicaments.

L'oncologie est un domaine de recherche très compétitif, en raison de l'augmentation de l'incidence du cancer dans le monde. Le suivi des caractéristiques de l'instabilité génomique, caractérisant le développement du cancer, est essentiel pour mieux comprendre ces mécanismes moléculaires complexes. Depuis plusieurs années, l'analyse des fibres d'ADN (RCA) s'est imposée comme l'approche de référence pour déchiffrer le métabolisme global de l'ADN et, plus précisément, pour évaluer le stress de réplication induit par tout agent génotoxique, tel que les composés de chimiothérapie anticancéreuse et les radiothérapies.

En fournissant des services uniques à valeur ajoutée, Genomic Vision aide la communauté scientifique à acquérir des connaissances moléculaires sur ces processus biologiques complexes et à optimiser le développement de médicaments en conséquence.

Aaron Bensimon, Président du Directoire de Genomic Vision, a commenté : "Nos technologies propriétaires offrent une valeur ajoutée significative au processus de découverte de médicaments. Nos services contribuent à réduire les risques liés au développement, à raccourcir les délais, à minimiser les coûts et, en fin de compte, à optimiser les résultats pour les patients et les entreprises. Notre liste croissante de clients dans l'industrie et le monde universitaire, y compris l'ICR, réputé pour son excellence en matière de découverte de médicaments, en est la preuve. Nous nous réjouissons de travailler avec l'ICR et de jouer un rôle dans les futures percées scientifiques."